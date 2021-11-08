В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели двух проваливших в яму с кипятком мужчин

В Новосибирске межрайонный следственный отдел рассматривает материалы уголовного дела, которое было заведено после смерти двух провалившихся в яму с кипятком в лицее №12. Такое сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета России по Новосибирской области.
– Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), – говорится в письме.
По предварительным данным, причинами трагедии могло стать подмытие грунта под полом и его разрушение. Также сообщается, что сотрудниками уже назначены медицинские экспертизы и изъяты поврежденные элементы теплосети. Также допрошены сотрудники школы.
Напомним, 1 ноября редакция «Курьер.Среда» писала, что двое сотрудников ООО «Сибирская генерирующая компания» и один сотрудник лицея №12 в центральном районе Новосибирска проводили осмотр теплоузла. Под их ногами провалился пол, мужчины упали в яму с кипятком и получили многочисленные ожоги. Пострадавшие были госпитализированы. Двое из них скончались. Третий остается в реанимации.