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В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели двух проваливших в яму с кипятком мужчин

7:44:5211/8/2021
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Трагедия произошла в лицее №12.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ
Заведено уголовное дело по факту гибели двоих пострадавших в лицее. фото: Следственный комитет

В Новосибирске межрайонный следственный отдел рассматривает материалы уголовного дела, которое было заведено после смерти двух провалившихся в яму с кипятком в лицее №12. Такое сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета России по Новосибирской области.

– Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), – говорится в письме.

По предварительным данным, причинами трагедии могло стать подмытие грунта под полом и его разрушение. Также сообщается, что сотрудниками уже назначены медицинские экспертизы и изъяты поврежденные элементы теплосети. Также допрошены сотрудники школы.

Напомним, 1 ноября редакция «Курьер.Среда» писала, что двое сотрудников ООО «Сибирская генерирующая компания» и один сотрудник лицея №12 в центральном районе Новосибирска проводили осмотр теплоузла. Под их ногами провалился пол, мужчины упали в яму с кипятком и получили многочисленные ожоги. Пострадавшие были госпитализированы. Двое из них скончались. Третий остается в реанимации.

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