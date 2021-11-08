В Бердске мошенники под видом официальных переписчиков проникают в квартиры

В России сразу в нескольких субъектах страны совершены преступления мошенниками, которые выступали в роли сотрудников, занимающихся переписью населения. Полиция Бердска предупреждает о том, что переписчики не спрашивают уровень дохода, количество прописанных человек в квартире и личные данные.
– Переписчик населения не должен предлагать какие-либо товары или услуги. Также не стоит рассказывать о том, кто владеет вашей квартирой, – сообщают в ведомстве.
Сообщается, что опознать переписчика населения можно по жилетам, шарфам и сумкам, на которых изображена специальная символика. Также у сотрудника можно попросить удостоверение, спросить его имя и даже попросить предоставить паспорт.
– Если у вас возникли какие-то подозрения, настоятельно рекомендуем вам позвонить в ближайший участок переписи населения и сообщить о том, что подозрительные лица представились их сотрудниками. Либо же сообщить в полицию по телефонам 102, 3-00-23 или 112 – говорится в отделе МВД России по городу Бердску.