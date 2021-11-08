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08.11
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В Бердске мошенники под видом официальных переписчиков проникают в квартиры

8:05:4211/8/2021
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У переписчика населения можно потребовать паспорт и подтверждающие документы.

следственный комитет герб
Мошенники под видом переписчиков населения орудуют по всей России. Фото: Следственный комитет

В России сразу в нескольких субъектах страны совершены преступления мошенниками, которые выступали в роли сотрудников, занимающихся переписью населения. Полиция Бердска предупреждает о том, что переписчики не спрашивают уровень дохода, количество прописанных человек в квартире и личные данные.

– Переписчик населения не должен предлагать какие-либо товары или услуги. Также не стоит рассказывать о том, кто владеет вашей квартирой, – сообщают в ведомстве.

Сообщается, что опознать переписчика населения можно по жилетам, шарфам и сумкам, на которых изображена специальная символика. Также у сотрудника можно попросить удостоверение, спросить его имя и даже попросить предоставить паспорт.

– Если у вас возникли какие-то подозрения, настоятельно рекомендуем вам позвонить в ближайший участок переписи населения и сообщить о том, что подозрительные лица представились их сотрудниками. Либо же сообщить в полицию по телефонам 102, 3-00-23 или 112 – говорится в отделе МВД России по городу Бердску.

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