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В Кузбассе накажут женщину, которая не пропустила машину реанимации

8:57:4711/8/2021
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За такое нарушение автоледи могут лишить прав.

Девушка закрыла дорогу медицинскому транспорту. Фото: Pixabay.com

В Кузбассе девушка не пропустила служебный автомобиль сотрудников реанимации с включенными спецсигналами. Теперь она понесет за это ответственность. Все произошло во дворе одного из жилых домов населенного пункта. На узкой дороге навстречу друг другу выехали два автомобиля: спецтранспорт медиков и машина марки "Киа Рио". Прибывшие на место сотрудники ГИБДД указали водителю легковушки уступить дорогу.

– Сотрудники прибыли на место и указали девушке уступить дорогу, после чего она была привлечена к ответственности за нарушение предусмотренное ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти двоих пострадавших, провалившихся в яму с кипятком в лицее №12. Тогда пострадали трое, один из них скончался на следующий день. О смерти второго стало известно сегодня. Третий мужчина находится в реанимации.

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