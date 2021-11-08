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08.11
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В Бердске десятки жителей останутся без электричества 9 ноября

8:36:0511/8/2021
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Полный список адресов, которые затронет ограничение.

Без электроэнергии останутся жители Бердска. Фото: Pixabay.com

В Бердске 9 ноября отключат электроэнергию на пять часов. Ее не будет с 10:00 до 15:00. Такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города. Причиной отключения называют установку ТП-333.

Однако в письме указаны конкретные адреса, по которым будет отключена электроэнергия.

– Без электричества останутся жильцы дома №122 по улице, Островского. Также по улице, М.Горького ома № 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, 8, 10,11,13,15. Будет осуществлено отключение электричества в домах №1,3,5 по улице, Щетинкина, с 1 по 34 дом на улице, Хмельницкого, в домах по улице, Глинки с №1 и по №18. Будет отключен свет и в домах по улице, Пушкина, с 121 по 137 (нечетные), Улицы, Деньгина, Космодемьянская, Макаренко и пер. Макаренко.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске пассажир такси в упор расстрелял водителя и скрылся с места преступления. Водитель получил ранения руки и ноги и был госпитализирован в медучреждение. Сейчас поисками подозреваемого занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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