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В Бердске 6 пешеходов попали в ЦГБ из-за гололеда, заявила главврач Алла Дробинская

8:55:0811/8/2021
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Глава города поручил усилить контроль за обработкой пешеходных зон противогололедными веществами.

Жители Бердска обращаются в травмпункт из-за гололеда. Фото: Pixabay.com

В Бердске пришли заморозки, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. Это стало причиной обращения граждан в травмпункты местных медучреждений. В первые 24 часа после того, как выпали осадки, за медицинской помощью обратились шесть граждан Бердска, сообщает главный врач БЦГБ Алла Дробинская.

– Все места, где пострадавшие получили травмы, были обработаны антигололедными веществами. А управлением энергетики и ЖКХ администрации города проводятся рейды по дворам Бердска с привлечением управляющих компаний для дальнейшего устранения подобных проблем, – говорится на официальном сайте администрации города.

Также глава Бердска поручил усилить контроль за осуществлением такой деятельности в близлежащих территориях магазинов и пешеходных переходов. Особое внимание обратить на территории образовательных учреждений, поручил мэр.

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гололедобработкамэрия
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