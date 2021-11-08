В Бердске 6 пешеходов попали в ЦГБ из-за гололеда, заявила главврач Алла Дробинская

В Бердске пришли заморозки, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. Это стало причиной обращения граждан в травмпункты местных медучреждений. В первые 24 часа после того, как выпали осадки, за медицинской помощью обратились шесть граждан Бердска, сообщает главный врач БЦГБ Алла Дробинская.
– Все места, где пострадавшие получили травмы, были обработаны антигололедными веществами. А управлением энергетики и ЖКХ администрации города проводятся рейды по дворам Бердска с привлечением управляющих компаний для дальнейшего устранения подобных проблем, – говорится на официальном сайте администрации города.
Также глава Бердска поручил усилить контроль за осуществлением такой деятельности в близлежащих территориях магазинов и пешеходных переходов. Особое внимание обратить на территории образовательных учреждений, поручил мэр.