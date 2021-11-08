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В Роспотребнадзоре рассказали о новых симптомах коронавируса

9:15:5511/8/2021
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В последнее время они стали схожи в гриппов и ОРВИ.

Симптомы коронавируса изменились. Фото: Pixabay.com

В Роспотребнадзор рассказали о том, что симптомы COVID-19 стали меняться. Теперь первые ощущения при заражении ковидом могут быть схожи с симптомами ОРВИ и гриппа. Самыми популярными недугами среди пациентов стали насморк и боль в горле. Теперь обоняние и вкус теряются не так сразу.

– Также порядка 50% пациентов жалуются на диарею и прочие трудности с ЖКТ, – пишет портал РИА Новости с отсылкой на Ропотребнадзор.

В ведомстве сообщают, что вирус может находиться в кишечнике пациента, который выздоровел. А в особых случаях он сохраняется в организме даже через несколько месяцев после болезни.
Известно, что в столице за последние сутки было выявлено 4982 пациента с заражением COVID-19.

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