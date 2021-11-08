Оперштаб России назвал число заразивших коронавирусом за сутки 8 ноября

В России за 24 часа выявлено 39 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По числу заразившихся лидируют Москва, там за сутки было зафиксировано 4982 пациента с положительными результатами ПЦР-тестов и Санкт-Петербург – 25 97 заразившихся.
Всего за сутки скончались 1190 человек. А выздороветь удалось 25 582 пациентам, которые были больны коронавирусом. На сегодня зафиксировано 8 834 495 случаев ковида. А за весь период с начала пандемии зарегистрировано 248 004 летальны исхода среди пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов. Выздороветь смогли 7 587 560 человек.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что симптомы COVID-19 стали схожи с ощущениями при заражении ОРВИ или Гриппом. Также пациенты стали жаловаться на проблемы с ЖКТ.