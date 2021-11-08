Участник съемочной группы скандального фильма Алека Болдуина госпитализирован после укуса ядовитого паука

Один из членов съемочной группы вестерна "Ржавчина" попал в больницу из-за укуса паука. Джейсон Миллер реконструировал съемочную площадку фильма, когда его укусил коричневый паук отшельник – ядовитый вид, часто встречаемый в северной Америке. Пострадавшему могут ампутировать руку. У мужчины случился некроз тканей кожи и заражение крови.
Сейчас на просторах интернета образовалась инициативная группа, которая занимается сбором средств на лечение мужчины.
Напомним, съемки фильма были приостановлены после того, как Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми патронами, в рамках работы над фильмом. Пострадали два человека, оператор фильма скончалась, второй мужчина был госпитализирован.