В США жест из TikTok помог спасти похищенную девушку

В США популярный жест из Tik-Tik помог местным жителям спасти 16-летнюю девушку, которая стала жертвой похищения. Все случилось в штате Кентукки. Там в отделение полиции поступил звонок с сообщением о том, что в автомобиле марки Toyota на заднем сиденье находится девушка, которая попросила помощи у жителей с помощью жеста, ставшего популярным в Tik-Tok: девушка загнула большой палец в ладонь и сжала его в кулак.
Один из проезжающих мимо автолюбителей проявил бдительность и заметил зов о помощи. После чего был совершен звонок в полицию. Сотрудники органов правопорядка задержали 61-летнего мужчину по имени Джеймс Брик. Он похитил девочку в штате Северная Каролина. В мобильном устройстве задержанного были найдены интимные фотоснимки его жертвы. Мужчине уже предъявили обвинение, ему грозит от 12 до 18 лет лишения свободы.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что на смотровой площадке в Сочи автомобилист сбил девушку на краю обрыва, после чего пострадавшая упала вниз, 31-летняя женщина получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали врачи скорой помощи.