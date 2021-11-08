Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пермский полицейский спас местных жителей от мчащейся с мертвым водителем 14-метровой фуры

10:35:3411/8/2021
0

Автовладелец скончался прямо за рулем от сердечного приступа.

Полицейский припарковал 14-метровую фуру, которая ехала в поток автомобилей. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

На трассе Пермь – Березники полицейский из Перми спас участников дорожного движения от 14-метровой фуры, которая скатилась с горы. За рулем грузовика не было водителя. Полицейский запрыгнул а автомобиль, который к тому моменту уже выехал на встречную полосу движения прямо на ходу. Мужчине удалось ухватиться за руль многотонного автомобиля и затормозить, сообщается в МВД России по Пермскому краю.

Известно, что спасти участников автомобильного движения с активным потоком удалось майору полиции, который прибыл на придорожную парковку из-за сообщения о краже топлива и транспортного средства. Мужчина обратил внимание на 14-метровую фуру, которая находилась на горе и стала медленно катиться вниз. Это показалось оперуполномоченному подозрительным, посе чего он стал наблюдать за машиной.

А когда фура подъехала к месту, где находилась группа полицейских, мужчина заметил, что за рулем нет водителя.

– Полицейский понимал, что у него нет времени на раздумья, он обогнал на служебном авто фуру, после чего на ходу запрыгнул на подножку, далее пробрался к водительскому сиденью и припарковал автомобиль на правой стороне дороги, сообщают в ведомстве.

Позже выяснилось, что водителем неуправляемого автомобиля был 60-летней мужчина, который скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
фураполицейскийпарковкаБез водителя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

К чему могло привести столкновение фуры с потоком автомашин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пермский полицейский спас местных жителей от мчащейся с мертвым водителем 14-метровой фуры
10:35:34 11/8/2021
Пермский полицейский спас местных жителей от мчащейся с мертвым водителем 14-метровой фуры
Новосибирская область обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки 8 ноября
10:17:58 11/8/2021
Новосибирская область обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки 8 ноября
В США жест из TikTok помог спасти похищенную девушку
9:57:30 11/8/2021
В США жест из TikTok помог спасти похищенную девушку
Участник съемочной группы скандального фильма Алека Болдуина госпитализирован после укуса ядовитого паука
9:38:24 11/8/2021
Участник съемочной группы скандального фильма Алека Болдуина госпитализирован после укуса ядовитого паука
Оперштаб России назвал число заразивших коронавирусом за сутки 8 ноября
9:31:13 11/8/2021
Оперштаб России назвал число заразивших коронавирусом за сутки 8 ноября
В Роспотребнадзоре рассказали о новых симптомах коронавируса
9:15:55 11/8/2021
В Роспотребнадзоре рассказали о новых симптомах коронавируса
28 ноября – День матери-2021: готовим подарок маме своими руками
9:01:02 11/8/2021
28 ноября – День матери-2021: готовим подарок маме своими руками
Календарь геомагнитных штормов на ноябрь 2021: почему магнитные бури влияют на электронику, домашних животных и людей? Признаки метеозависимости
9:00:13 11/8/2021
Календарь геомагнитных штормов на ноябрь 2021: почему магнитные бури влияют на электронику, домашних животных и людей? Признаки метеозависимости
В Кузбассе накажут женщину, которая не пропустила машину реанимации
8:57:47 11/8/2021
В Кузбассе накажут женщину, которая не пропустила машину реанимации
БердскВ Бердске 6 пешеходов попали в ЦГБ из-за гололеда, заявила главврач Алла Дробинская
8:55:08 11/8/2021
В Бердске 6 пешеходов попали в ЦГБ из-за гололеда, заявила главврач Алла Дробинская