Пермский полицейский спас местных жителей от мчащейся с мертвым водителем 14-метровой фуры

На трассе Пермь – Березники полицейский из Перми спас участников дорожного движения от 14-метровой фуры, которая скатилась с горы. За рулем грузовика не было водителя. Полицейский запрыгнул а автомобиль, который к тому моменту уже выехал на встречную полосу движения прямо на ходу. Мужчине удалось ухватиться за руль многотонного автомобиля и затормозить, сообщается в МВД России по Пермскому краю.
Известно, что спасти участников автомобильного движения с активным потоком удалось майору полиции, который прибыл на придорожную парковку из-за сообщения о краже топлива и транспортного средства. Мужчина обратил внимание на 14-метровую фуру, которая находилась на горе и стала медленно катиться вниз. Это показалось оперуполномоченному подозрительным, посе чего он стал наблюдать за машиной.
А когда фура подъехала к месту, где находилась группа полицейских, мужчина заметил, что за рулем нет водителя.
– Полицейский понимал, что у него нет времени на раздумья, он обогнал на служебном авто фуру, после чего на ходу запрыгнул на подножку, далее пробрался к водительскому сиденью и припарковал автомобиль на правой стороне дороги, сообщают в ведомстве.
Позже выяснилось, что водителем неуправляемого автомобиля был 60-летней мужчина, который скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа.