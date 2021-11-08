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В Самарской области судимый студент изнасиловал семиклассницу

10:51:4511/8/2021
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Заявление в полицию написала мама пострадавшей. Парню грозит до 16 лет колонии.

Парень задержан за изнасилование 14-летней девочки. Фото: Pixabay.com

В Исаклах 17-летний студент предстанет перед судом. Парня обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Заявителем в полицию выступила мама потерпевшей, она считает, что половой акт случился без согласия ее дочери. Сообщается, что совершение сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего возраста – это особая ответственность.

Известно, что инцидент произошел 3 ноября. В тот день пара гостила у своего знакомого. Не исключено употребление алкогольных напитков героями истории, что и могло привести к подобному исходу событий. Парень, которого подозревают в изнасиловании уже был единожды судим за причинение легкого вреда здоровью человека. В случае, если потерпевшая сторона не заберет заявление, степень ответственность подозреваемого будет определена сотрудниками полиции.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в США жест, ставший популярным в Tik-Tok, помог местным жителям спасти 16-летнюю жертву от 61-летнего похитителя. Девочка зажала большой палец в ладонь и обхватила его в кулак. Это заметил один из водителей и вызвал сотрудников полиции. Сейчас подозреваемому грозит от 12 до 16 лет заключения.

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Нужно ли судить студента, если девочка давала свое согласие на близость?

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