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08.11
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В Златоусте мужчину насмерть задавило собственное авто во время ремонта

11:05:2111/8/2021
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Погибший неверно установил домкрат и машина слетела.

Мужчину придавило собственным авто. Фото: Pixabay.com

В Златоусте 36-летний мужчина погиб, ремонтируя собственную машину. Все случилось 4 ноября, автолюбитель поднял свое транспортное средство с помощью домкрата и принялся ремонтировать его с нижней стороны, в положении лежа. Сообщается, что погибший неверно установил домкрат из-за чего автомобиль слетел с удерживающего устройства и придавил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проверку по факту данного происшествия осуществляют сотрудники Следственного комитета России.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Искалах 17-летний студент ответит перед судом за совершение изнасилования 14-летней девочки. Заявление в полицию подала мама пострадавшей. Со слов заявителя, все произошло принудительно. Инцидент случился 3 ноября, тогда пара отдыхала в гостях у своего знакомого, предполагается, что несовершеннолетние выпивали алкогольные напитки из-за чего и могло произойти изнасилование.

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смертьремонтавтоНесчастный случай.
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