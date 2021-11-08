В Златоусте мужчину насмерть задавило собственное авто во время ремонта

В Златоусте 36-летний мужчина погиб, ремонтируя собственную машину. Все случилось 4 ноября, автолюбитель поднял свое транспортное средство с помощью домкрата и принялся ремонтировать его с нижней стороны, в положении лежа. Сообщается, что погибший неверно установил домкрат из-за чего автомобиль слетел с удерживающего устройства и придавил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проверку по факту данного происшествия осуществляют сотрудники Следственного комитета России.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Искалах 17-летний студент ответит перед судом за совершение изнасилования 14-летней девочки. Заявление в полицию подала мама пострадавшей. Со слов заявителя, все произошло принудительно. Инцидент случился 3 ноября, тогда пара отдыхала в гостях у своего знакомого, предполагается, что несовершеннолетние выпивали алкогольные напитки из-за чего и могло произойти изнасилование.