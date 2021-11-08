Священника и звонаря за растление 53 мальчиков приговорили к 18 и 12 годам колонии строгого режима

Суд огласил приговор священнику и звонарю за растление 53 мальчиков в Еврейской автономной области.
По информации РИА Новости, священник получил 18 лет колонии строго режима, звонарь - 12 лет лишения свободы.
Суд установил, что 39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) был настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет в Октябрьском районе ЕАО. С 26-летним звонарем Сергеем Моосом, который был помощником настоятеля, он совращал несовершеннолетних с 2007 года.
Во время обысков у обоих изъяты предметы, которые не предназначены для служения в храме.
Как стало известно, два года назад, в ноябре 2019-го, жительница ЕАО обратилась в СКР с просьбой проверить священнослужителя — у нее появилось подозрение, что иероманах растлевает мальчиков от 12 до 16 лет. И вот силовикам удалось доказать причастность к разврату.