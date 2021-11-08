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Священника и звонаря за растление 53 мальчиков приговорили к 18 и 12 годам колонии строгого режима

10:58:1711/8/2021
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39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов), настоятель храма Святого пророка Илии в селе Амурзет в Октябрьском районе ЕАО и 26-летний звонарь Сергей Моос совращали несовершеннолетних с 2007 года.

купола церкви
Их храма священнослужители отправятся к колонию. Фото: Рixabay.com

Суд огласил приговор священнику и звонарю  за растление 53 мальчиков в Еврейской автономной области.

По информации РИА Новости, священник получил 18 лет колонии строго режима, звонарь - 12 лет лишения свободы.

Суд установил, что 39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) был настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет в Октябрьском районе ЕАО. С 26-летним звонарем Сергеем Моосом, который был помощником настоятеля, он совращал несовершеннолетних с 2007 года.

Во время обысков у обоих изъяты предметы, которые не предназначены для служения в храме.

Как стало известно, два года назад, в ноябре 2019-го, жительница ЕАО обратилась в СКР с просьбой проверить священнослужителя — у нее появилось подозрение, что иероманах растлевает мальчиков от 12 до 16 лет. И вот силовикам удалось доказать причастность к разврату.

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