Под Саратовом двое детей скончались от мощного удара током на крыше вагона

В минувшее воскресенье, 7 ноября, в Саратовской области произошла страшная трагедия. Там днем на станции Летяжевка в Аркадакском районе двое детей залезли на крышу вагона грузового поезда.
В какой-то момент они дотронулись до проводов и получили сильнейший удар током. В результате 11-летняя девочка погибла на месте, а ее 13-летний брат получил тяжелую травму и был госпитализирован.
Как стало позже известно, мальчик получил ожоги 90 процентов тела. Врачи больше суток боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли — сегодня днем он скончался от тяжелейших ожогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.