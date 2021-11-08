Минздрав объяснил сокращенный срок действия QR-кода для привитых от коронавируса россиян

Новый вид сертификата о вакцинации против коронавируса начал работать в России с 8 ноября. Руководство Минздрава уже подписало приказ об этом и обнародовало документ в сети. Теперь, чтобы получить важный документ, россиянин должен зайти в личный кабинет на Госуслугах. Также сертификат нового образца можно получить в МФЦ.
В документе указаны данные о СНИЛС, ОМС, заграничного паспорта, а также место жительства. Ранее, напомним, сертификат содержал дату рождения держателя документа, пол и номера паспорта. Также в сертификате отображены сведения и ранее перенесенном коронавирусе, а также вакцинации и ревакцинации от него.
Кроме того, сегодня выяснилось, что срок действия QR-кода сократился. Как уточнили в Минздраве, это случилось из-за технических работ на портале Госуслуг. Срок действия QR-кодов не изменился.
Напомним, с 1 ноября посещать некоторые организации можно только при наличии QR-кода. Новосибирская область не исключение.