В Новосибирской области ужесточат антиковидные ограничения после окончания нерабочих дней

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 ноября объявил об окончании нерабочих дней. Вместе с тем, на совещании, которое прошло в понедельник в региональном правительстве, руководитель областного управления Роспотребнидзора Александр Щербатов отметил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. Поэтому он предложил ужесточить ограничительные меры.
По мнению Щербатова, необходимо расширить перечень организаций, допуск в которые по QR-коду либо с отрицательным результатом ПЦР-теста за последние 72 часов, либо подтверждением перенесенного коронавируса за последние полгода. Распространить это условие предлагают на кафе и рестораны, заведения общепита, учреждения, проводящие массовые мероприятия, например, «Новосибирск-Экспоцентр». Кроме того, готовятся предложения по расширению категорий лиц, которые подлежит обязательной вакцинации - работники служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов.
Губернатор поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора в ближайшее время на заседаниях регионального оперативного штаба.
Как сообщал "Курьер.Среда", за сутки на 8 ноября в Новосибирской области выявлено рекордное число новых зараженных - 400.