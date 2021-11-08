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В Новосибирской области ужесточат антиковидные ограничения после окончания нерабочих дней

11:53:5611/8/2021
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Кроме того, готовятся предложения по расширению категорий лиц, которые подлежит обязательной вакцинации от коронавируса.

Андрей Травников потребовал в ближайшее время рассмотреть новые антиковидные меры в регионе. Фото: Правительство Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Новосибирская область обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки 8 ноября

Новосибирская область обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки 8 ноябряОперштаб России назвал число заразивших коронавирусом за сутки 8 ноябряЕщё 227 новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 ноября объявил об окончании нерабочих дней. Вместе с тем, на совещании, которое прошло в понедельник в региональном правительстве, руководитель областного управления Роспотребнидзора Александр Щербатов отметил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. Поэтому он предложил ужесточить ограничительные меры.

По мнению Щербатова, необходимо расширить перечень организаций, допуск в которые по QR-коду либо с отрицательным результатом ПЦР-теста за последние 72 часов, либо подтверждением перенесенного коронавируса за последние полгода.  Распространить это условие предлагают на кафе и рестораны, заведения общепита, учреждения, проводящие массовые мероприятия, например, «Новосибирск-Экспоцентр». Кроме того, готовятся предложения по расширению категорий лиц, которые подлежит обязательной вакцинации - работники служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов.

Губернатор поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора в ближайшее время на заседаниях регионального оперативного штаба.

Как сообщал "Курьер.Среда", за сутки на 8 ноября в Новосибирской области выявлено рекордное число новых зараженных - 400.

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