В Новосибирской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября

В Новосибирской области введут QR-коды для посещения точек общественного питания с 12 ноября, сообщил в понедельник глава региона Андрей Травников в эфире телеканала «Россия-24».
-На этой неделе мы принимаем дополнительные ограничения. Так, с 12 ноября, с пятницы, требование наличия QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и залов и объектов, где проходят конгрессно-выставочные мероприятия. Надеемся, что наши усилия на прошлой неделе и новые мероприятия позволят переломить ситуацию с четвертой волной, — отметил губернатор.
Такое решение принял 8 ноября региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", предложение об ужесточении антиковидных мер сделал 8 ноября глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Кроме того, он считает, что необходимо расширить группы лиц, которые подлежит обязательной вакцинации. Следует прививать работников служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов.
Напомним, что 30 октября в Новосибирской области работает система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью от 100 человек в театрах, кинотеатрах и на концертных площадках. С 25 октября в регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.
Работодателям следует перевести на дистанционный режим сотрудников в возрасте 60+. Прошедших вакцинацию сотрудников рекомендовано освободить от работы на два дня. Кроме того, губернатор Травников продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 декабря 2021 года.