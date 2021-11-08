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Президент Украины Владимир Зеленский испугал свой народ седыми прядями волос

1:32:1711/8/2021
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"Ой, не жалеет он себя. Столько работы, столько усилий! Вот результат пока только — седина", — написал под фотографией нардеп Владимир Вятрович.

Президент напугал свой народ. Фото: Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский снова привлек к себе внимание. на тот раз глава государства опубликовал фото в Сети из спортзала. При этом на фотографии в его волосах были замечены несколько ярких белых прядей. если посмотреть иные фото президента в инстаграме, то белые пряди появились совсем недавно.

Пользователи сети отметили, что белые пряди - это "цена президентства". Другие подписчики написали, что Зеленский "косплеит седовласого гетмана" — Петра Порошенко. Третьи написали, что глава государства "переработался бедный".

- Ой, не жалеет он себя. Столько работы, столько усилий! Вот результат пока только — седина, — написал под фотографией нардеп Владимир Вятрович.

Кстати, другие пользователи сети написали, что Владимир Зеленский специально подкрасил пряди именно для фотографии из спортзала.

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