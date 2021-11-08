В Таганроге коллега вылил таллий в 19-литровые бутылки с водой. Отравились 8 сотрудников авиационного комплекса

Суд Таганрога вынес вердикт подсудимому местному жителю Владиславу Шульге. Ему инкриминировали массовое отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (ТАНТК) таллием. Суд назначил ему наказание в виде восемь лет колонии общего режима, сообщает Следственный комитет.
В суде доказано, что он, будучи сотрудником ТАНТК, в 2017 году «на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия» вылил вещество с таллием в 19-литровые бутылки с питьевой водой. Именно из-за того отравилось 8 сотрудников предприятия.
На первоначальной стадии расследования обвиняемый признался в деяние, но позже он заявил, что не виновен. Во время следствия были рассмотрены многочисленные ходатайства и жалобы, «в том числе и на якобы недозволенные методы ведения следствия», проведены экспертизы и другие следственные действия. В результате суд доказал вину прсетупника.
- По результатам химических экспертиз в бутылке, изъятой из помещения завода, и на химических весах, изъятых из жилища Шульги, обнаружено химическое вещество с содержанием таллия, — сообщает СК.
Суд признал Шульгу виновным по пункту «в» ч. 2 ст. 111 УК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пункту «а» ч. 2 ст. 112 УК - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и 1 ст. 115 УК - умышленное причинение легкого вреда здоровью.