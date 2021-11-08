В Новосибирске заступившегося за девушку подростка ранили ножом в шею и поясницу у входа в метро

В Новосибирске 17-летний юноша получил удар ножом, когда заступился за свою девушку. Инцидент произошел 8 ноября у входа на станцию метро "Площадь Маркса".
"Мужчина начал избивать девушку, а в это время вышел ее молодой человек на улицу и вступился за нее. За это получил удар ножом от агрессора. Девушка в этот момент забежала в «Бургер Кинг». Неуравновешенный мужчина стоял и ждал ее около входа, а герой дошел до аптеки, вход которой в пару метрах от места произошедшего и упал", — рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».
Как выяснилось позже, нападавшего мужчину задержали полицейские, началась проверка инцидента. Пострадавшего юношу с ножевым ранением скорая помощ увезли в больницу.
— 17-летний молодой человек получил ранения в шею и поясницу, его госпитализировали в больницу в средней степени тяжести, — цитирует КП-Новосибирск главврача Станции скорой помощи в Ирину Большакову.
Друзья пострадавшего позвали полицейских из метро, которым нападавший оказал сопротивление при задержании. Прибывший на место происшествия наряд полиции опросил очевидцев события и начали доследственную проверку.