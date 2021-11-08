Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина

На 9-й день после убийства лося, в смерти которого подозревают депутата Госдумы Валерия Рашкина, у офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал. Люди принесли туда траурный венок, "портрет" животного с черной лентой, положили гвоздики и зажгли свечу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил о том, что депутаты незамедлительно обсудят вопрос о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности, как только по этому вопросу в нижнюю палату парламента обратится генпрокурор.
Напомним, что машину с коммунистом Рашкиным за рулем остановили в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В автомобиле обнаружили разделанную тушу лося, ножи и топор.
Задержанный объяснил, что нашел тушу убитого животного и решил с товарищами ее разделать.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота". На Рашкина также составили протокол об отказе от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.