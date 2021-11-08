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Мигранты с лопатами рушат забор на границе Польши и Белоруссии - очень хотят попасть в Евросоюз

4:02:5811/8/2021
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Нелегалы с целью прорваться через границу используют палки, камни, бутылки и даже пограничные столбы. Варшава пообещала всех нелегалов поймать и вернуть в Белоруссию.

Мигранты атаковали лопатой польские ограждения на границе с Белоруссией. Фото: Скриншот


Беженцы со стороны Белоруссии на границе с Польшей повалили забор. Они атаковали ограждение и попытались избавиться от колючей проволоки при помощи лопат. Польские солдаты разгоняют толпу слезоточивым газом. У них наготове боевое оружие.

Кризис на границе двух стран обострился в понедельник, 8 ноября, - порядка 1000 мигрантов колонной подошли к забору на контрольном пункте «Брузги» в Гродненской области. Мигранты требуют впустить их в Евросоюз. Польские власти в свою очередь выстроили на границе войска. Происходящее Варшава называет провокациями Минска. В Белоруссии же заявили, что никак не руководят потоками мигрантов и те сами координируют свои действия.

К вечеру протесты переросли в попытки штурмовать ограждение с колючей проволокой. На кадрах видно, как вооружившийся лопатой нелегал попытался убрать колючую проволоки. С польской стороны в него брызнули слезоточивый газ. Нелегалы также используют палки, камни, бутылки и даже пограничные столбы. Кое-где повалить забор им удалось.

Между тем польские власти предупреждали беженцев о том, что каждый прорвавшийся через границу будет пойман и возвращен на территорию Белоруссии.

В ход нелегалы пускают лопаты. Фото: Скриншот


 


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