Мигранты с лопатами рушат забор на границе Польши и Белоруссии - очень хотят попасть в Евросоюз

Беженцы со стороны Белоруссии на границе с Польшей повалили забор. Они атаковали ограждение и попытались избавиться от колючей проволоки при помощи лопат. Польские солдаты разгоняют толпу слезоточивым газом. У них наготове боевое оружие.
Кризис на границе двух стран обострился в понедельник, 8 ноября, - порядка 1000 мигрантов колонной подошли к забору на контрольном пункте «Брузги» в Гродненской области. Мигранты требуют впустить их в Евросоюз. Польские власти в свою очередь выстроили на границе войска. Происходящее Варшава называет провокациями Минска. В Белоруссии же заявили, что никак не руководят потоками мигрантов и те сами координируют свои действия.
К вечеру протесты переросли в попытки штурмовать ограждение с колючей проволокой. На кадрах видно, как вооружившийся лопатой нелегал попытался убрать колючую проволоки. С польской стороны в него брызнули слезоточивый газ. Нелегалы также используют палки, камни, бутылки и даже пограничные столбы. Кое-где повалить забор им удалось.
Между тем польские власти предупреждали беженцев о том, что каждый прорвавшийся через границу будет пойман и возвращен на территорию Белоруссии.