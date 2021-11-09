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Что произойдет, если вы одновременно простудитесь и заразитесь коронавирусом?

7:00:5611/8/2021
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Исследователи заразили выращенные в лаборатории ткани дыхательных путей человека коронавирусом, а затем подвергли их воздействию риновируса.

Что произойдет, если вы одновременно простудитесь и получите Covid. Фото: Pixabay.com

Суперпростуда, раздирающая британское население, оставила многих людей обездвиженными на несколько дней или недель подряд, с сообщениями о сильно заложенных носах, упорном кашле и многом другом. Новая волна инфекций произошла в тревожное время, когда ежедневно регистрируются десятки тысяч новых случаев Covid, и эксперты объяснили, как эти два вируса могут взаимодействовать.

Коронавирус представляет собой постоянную угрозу для большинства британцев, поскольку правительственные данные постоянно показывают более 30 000 случаев заражения в день. В то время как в последние дни число случаев заболевания имеет тенденцию к снижению, а количество вакцин - к росту, осень и зима создадут кризис для больниц, надеющихся избежать перегрузки. В сезоны года наблюдается резкий рост других вирусных заболеваний, и, по мнению экспертов, они могут как смягчить, так и усугубить Covid, пишет express.co.uk.

Как суперхолод мог повлиять на Covid?

У Covid есть несколько вариантов, только один из которых - Delta - в настоящее время имеет первенство в Великобритании.

По словам Мартина Михаэлиса, профессора молекулярной медицины из Кентского университета, этот вариант, который летом был относительно неоспорим, теперь сталкивается с сотнями конкурентов.

Он сказал Express.co.uk, что «супер простудой» может быть один из 200 различных вирусов простуды, каждый из которых имеет разную силу.

Профессор Михаэлис сказал: «Нередко простуды различаются по силе.

«Степень простуды зависит от вируса, который ее вызывает, и от того, насколько хорошо наша иммунная система обучена бороться с ней».

Профессор добавил, что люди провели 2020 и начало 2021 года под ограничениями Covid, что также уменьшило контакт с другими вирусами.

Это, по мнению некоторых экспертов в области здравоохранения, могло привести к тому, что организм людей не привык к другим вирусам, что дало им новый уровень активности.

Профессор Михаэлис объяснил, что это может означать, что иммунная система должна «повторно адаптироваться к некоторым из этих вирусов».

Но он добавил, что недавний феномен «супер простуды» также может быть вызван тем, что одни вирусы являются более серьезными, чем другие.

И некоторые из них могут сосуществовать, при этом двойные вирусные инфекции встречаются редко, но не исключены.

Хотя они могут быть «хуже одного», добавил профессор, вирусы, как правило, взаимодействуют друг с другом «по-разному».

Он сказал: «Некоторые респираторные вирусы вызывают очень сильный неспецифический ответ, так называемый врожденный иммунный ответ, который затем может защитить нас от вторичных инфекций, вызванных другими вирусами простуды.

«Однако это краткосрочный эффект, который продлится всего несколько дней.

«Другие вирусы простуды могут сделать нас более уязвимыми для других инфекций».

Профессор признал, что нет «общего ответа» о том, как эти холода могут повлиять на Covid.

Исследование середины 2021 года дало лишь частичный ответ на вопрос, как они взаимодействуют.

В июне Медицинская школа Йельского университета опубликовала отчет, в котором говорится, что риновирусы - обычные виновники простуды - могут помочь защитить от инфекций Covid.

Исследователи заразили выращенные в лаборатории ткани дыхательных путей человека Covid, а затем подвергли их воздействию риновируса.

Они обнаружили, что вирус может помешать SARS-CoV-2 завершить быструю репликацию на самых ранних стадиях, которая вызовет иммунный ответ.

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вирусисследованияпростудазаражениепандемияCOVID-19одновременно ковид и простудаМартин Михаэлис
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