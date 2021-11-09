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Британские ученые нашли ген, который может удвоить риск смерти от COVID-19

7:30:3011/8/2021
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Исследования показывают, что реакция легких на вирус имеет решающее значение для того, как организм борется с ним.

Около 60% людей южноазиатского происхождения могут иметь вариант гена, который может удвоить риск смерти от COVID-19. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Около 60% людей южноазиатского происхождения могут иметь вариант гена, но исследования показывают, что вакцина очень эффективна.

Британские ученые определили версию гена, которая может указывать на повышенный риск легочной недостаточности, а также на удвоенный риск смерти от COVID-19, пишет foxnews.com.

Исследователи из Оксфордского университета объявили о своем открытии в пятницу, заявив, что оно может объяснить, почему некоторые люди более восприимчивы, чем другие, к серьезным заболеваниям, вызываемым вирусом. Открытие также может привести к разработке более целенаправленных методов лечения и лекарств для борьбы с коронавирусом.

Исследования показывают, что реакция легких на вирус имеет решающее значение для того, как организм борется с ним.

Примерно 15% людей европейского происхождения несут этот ген и только 2% людей афро-карибского происхождения.

Команда использовала алгоритм искусственного интеллекта, чтобы прочесать огромную базу данных генетических образцов сотен типов клеток, чтобы выделить действие на клетки, которые влияют на легкие.

«Удивительно, но поскольку предполагалось несколько других генов, данные показали, что относительно неизученный ген под названием LZTFL1 вызывает эффект», - сказал доктор Дэмиен Даунс, руководивший лабораторными работами исследовательской группы Хьюза.

Ген не позволяет клеткам, выстилающим дыхательные пути и легкие, должным образом реагировать на вирус, но не влияет на иммунную систему. Это означает, что люди, несущие этот ген, должны нормально реагировать на вакцины.

«Хотя мы не можем изменить нашу генетику, наши результаты показывают, что люди с геном повышенного риска, вероятно, особенно выиграют от вакцинации», - сказал другой исследователь, Джеймс Дэвис. «Поскольку генетический сигнал влияет на легкие, а не на иммунную систему, это означает, что вакцина должна нейтрализовать повышенный риск».

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вирусисследованиязаражениегенпандемияCOVID-19Ученые.риск смерти от COVID-19Джеймс ДэвисДэмиен Даунс
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