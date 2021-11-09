Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На какой день недели выпадает 31 декабря 2021 года, и будет ли он выходным?

4:00:1011/9/2021
0

31 декабря в 2021 году выпало на пятницу. Правительство объявило, будет ли он выходным днем.

31 декабря не всегда является выходным днем. Фото: Pixabay
31 декабря не всегда является выходным днем. Фото: Pixabay

Новый Год в России считается одним из главных праздников в календаре. Россияне всегда что-то планируют не только на новогодние каникулы, но и на 31 декабря. В 2021-ом последний день в году выпал на пятницу, и будет ли этот день выходным, решает правительство страны, в также премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Еще в прошлом году было подписано постановление о том, что 31 декабря объявлен выходным днем для всех россиян. Стоит отметить, что в прошлом году этот приказ не распространяется на все регионы России, потому что главы субъектов нашей страны могли сами принять решение по поводу этой рекомендации. Однако, на предпоследней неделе декабря президент Российской Федерации Владимир Путин призвал абсолютно все регионы объявить 31 декабря выходным днем.

Как и в 2020 году, 31 декабря выпадает на рабочий день недели. Но для того, чтобы в конце этого года не возникла такая же ситуация, как в прошлом, правительство России сразу приняло решение объявить канун Нового Года нерабочим днем.

В начале этого года 2 и 3 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим, нерабочие дни были перенесены на 31 декабря и на 5 ноября, день после Дня народного единства. В этом году последний день будет обычным нерабочим днем с сохранением заработной платы согласно окладу своего рабочего места.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дни неделивыходные в декабре31 декабря 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как вы проведете 31 декабря?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Госдума разрешила губернаторам избираться более двух сроков подряд и запретила называть глав регионов "президентами"
3:47:17 11/9/2021
Госдума разрешила губернаторам избираться более двух сроков подряд и запретила называть глав регионов "президентами"
За молившегося в московском метро мусульманина вступились полицейские: В правилах нет запрета на намаз
3:21:13 11/9/2021
За молившегося в московском метро мусульманина вступились полицейские: В правилах нет запрета на намаз
Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября
3:15:25 11/9/2021
Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября
"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области
3:01:58 11/9/2021
"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области
Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего
3:00:34 11/9/2021
Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего
Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины
2:44:01 11/9/2021
Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины
В России меняют правила русского языка: Существующие Минпросвещения посчитал устаревшими
2:21:12 11/9/2021
В России меняют правила русского языка: Существующие Минпросвещения посчитал устаревшими
Необычайные открытки со Всемирным днем науки 10 ноября для самых умных ученых России
2:15:56 11/9/2021
Необычайные открытки со Всемирным днем науки 10 ноября для самых умных ученых России
Депутат Рашкин решил сотрудничать со следствием по делу о незаконно убитом лосе
2:02:36 11/9/2021
Депутат Рашкин решил сотрудничать со следствием по делу о незаконно убитом лосе
Календарь красоты на ноябрь и декабрь 2021: лучшие и худшие дни для стрижки ногтей, маникюра, педикюра, депиляции стрижки и окрашивания волос
2:00:35 11/9/2021
Календарь красоты на ноябрь и декабрь 2021: лучшие и худшие дни для стрижки ногтей, маникюра, педикюра, депиляции стрижки и окрашивания волос