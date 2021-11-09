На какой день недели выпадает 31 декабря 2021 года, и будет ли он выходным?

Новый Год в России считается одним из главных праздников в календаре. Россияне всегда что-то планируют не только на новогодние каникулы, но и на 31 декабря. В 2021-ом последний день в году выпал на пятницу, и будет ли этот день выходным, решает правительство страны, в также премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
Еще в прошлом году было подписано постановление о том, что 31 декабря объявлен выходным днем для всех россиян. Стоит отметить, что в прошлом году этот приказ не распространяется на все регионы России, потому что главы субъектов нашей страны могли сами принять решение по поводу этой рекомендации. Однако, на предпоследней неделе декабря президент Российской Федерации Владимир Путин призвал абсолютно все регионы объявить 31 декабря выходным днем.
Как и в 2020 году, 31 декабря выпадает на рабочий день недели. Но для того, чтобы в конце этого года не возникла такая же ситуация, как в прошлом, правительство России сразу приняло решение объявить канун Нового Года нерабочим днем.
В начале этого года 2 и 3 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим, нерабочие дни были перенесены на 31 декабря и на 5 ноября, день после Дня народного единства. В этом году последний день будет обычным нерабочим днем с сохранением заработной платы согласно окладу своего рабочего места.