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08.11
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Как просто и быстро удалить известковый налет с дверцы душа и в ванной?

8:00:0811/8/2021,MARED GRUFFYDD
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Звезда уборки миссис Хинч, настоящее имя которой Софи Хинчлифф, приобрела популярность после того, как поделилась своими советами и рекомендациями по уборке в социальных сетях и на телевидении.

Некоторые советы касаются использования смеси натуральных продуктов, которые лучше для окружающей среды и обычно дешевле. Фото: Pixabay

Чистка душевой двери важна для избавления от бактерий, которые могут скрываться в любой грязи, воде и остатках мыла. Эти остатки могут накапливаться и оставлять пятна на душевой двери. К счастью, поклонники миссис Хинч поделились простыми способами избавиться от этого накопления.

Звезда уборки миссис Хинч, настоящее имя которой Софи Хинчлифф, приобрела популярность после того, как поделилась своими советами и рекомендациями по уборке в социальных сетях и на телевидении. Энтузиасту уборки удалось набрать более 4,1 миллиона подписчиков в Instagram. Теперь ее поклонники создали свои собственные группы в социальных сетях, посвященные советам по уборке и уборке.

В одной из этих групп, насчитывающей более 100 000 членов, одна женщина захотела узнать, как мыть дверь душа, пишет EXPRESS.

Софи Ти-Лоу опубликовала изображение своей двери, на которой были пятна.

Она сказала: «Как мне избавиться от этих пятен от воды ?? Я перепробовала столько продуктов »

К ее счастью, этот пост был за несколько минут наводнен комментариями, и у других поклонников миссис Хинч было много советов и уловок. Некоторые советы касаются использования смеси натуральных продуктов, которые лучше для окружающей среды и обычно дешевле.

Виктория Шофилд писала: «Я очищаю дверь душа после каждого душа. Вчера я приготовила новую смесь, которая состояла наполовину из уксуса и большого количества жидкости для мытья посуды.

«Распылил его, затем протер минки и использовал керхер, чтобы смыть воду! Абсолютно блестящий ».

Николая Медхерст Робинсон сказала: «Когда я переехал, у меня было так плохо, что оно выглядело как матовое стекло. Не мог видеть насквозь! «Я использовал скребок для стекла, тот, который вы покупаете, чтобы соскрести краску с оконного стекла, и он сработал! С тех пор мы срезаем его каждый раз, когда используем его, и я очищаю его обычным средством для чистки ванной еженедельно. Он остался полностью без накипи».

Джанет Хокинс порекомендовала классическое сочетание лимона и пищевой соды. Она прокомментировала: «Разрежьте лимон пополам, посыпьте бикарбонатом и натрите все вокруг. Оставьте на пару часов, затем промойте и отполируйте салфеткой из микрофибры».

Трейси Клегг согласилась. Она сказала: «Разрежьте лимон пополам - окуните разрезанный конец в пищевую соду и мелкими круговыми движениями обмакивайте в пищевую соду по ходу дела. Затем сбрызните белым уксусом и оставьте на пять минут, затем смойте».

Карен Кей посоветовала: «То, что создает, разрушает. Нанесите шампунь / гель для душа в чистом виде - размажьте его, затем протрите им - смойте».

Натали Канлифф написала: «Я использую жидкость для мытья посуды и подушечку Brillo. Отлично подходит для водяных знаков».

Стеф Бизли сказал: «Безусловно, лучший - это подушечка Brillo с мылом».

Керри Маккарти рекомендовала: «Просто используйте шампунь или средство для мытья тела с небольшой щеточкой или пластиковой мочалкой, и ополосните все идеально».

Джулия Вейджер писала: «Смешанные вместе жидкость для мытья посуды и белый уксус распылите на стекле, протрите мочалкой и смойте чистой водой».

Мэрион Салливан сказала: «Половину свежего лимона натереть, сполоснуть и высушить салфеткой из микрофибры».

Использование лимона - отличный способ избавиться от пятен в вашем доме.

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сантехникаизвестковый налет
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