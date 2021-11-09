Как просто и быстро удалить известковый налет с дверцы душа и в ванной?

Чистка душевой двери важна для избавления от бактерий, которые могут скрываться в любой грязи, воде и остатках мыла. Эти остатки могут накапливаться и оставлять пятна на душевой двери. К счастью, поклонники миссис Хинч поделились простыми способами избавиться от этого накопления.
Звезда уборки миссис Хинч, настоящее имя которой Софи Хинчлифф, приобрела популярность после того, как поделилась своими советами и рекомендациями по уборке в социальных сетях и на телевидении. Энтузиасту уборки удалось набрать более 4,1 миллиона подписчиков в Instagram. Теперь ее поклонники создали свои собственные группы в социальных сетях, посвященные советам по уборке и уборке.
В одной из этих групп, насчитывающей более 100 000 членов, одна женщина захотела узнать, как мыть дверь душа, пишет EXPRESS.
Софи Ти-Лоу опубликовала изображение своей двери, на которой были пятна.
Она сказала: «Как мне избавиться от этих пятен от воды ?? Я перепробовала столько продуктов »
К ее счастью, этот пост был за несколько минут наводнен комментариями, и у других поклонников миссис Хинч было много советов и уловок. Некоторые советы касаются использования смеси натуральных продуктов, которые лучше для окружающей среды и обычно дешевле.
Виктория Шофилд писала: «Я очищаю дверь душа после каждого душа. Вчера я приготовила новую смесь, которая состояла наполовину из уксуса и большого количества жидкости для мытья посуды.
«Распылил его, затем протер минки и использовал керхер, чтобы смыть воду! Абсолютно блестящий ».
Николая Медхерст Робинсон сказала: «Когда я переехал, у меня было так плохо, что оно выглядело как матовое стекло. Не мог видеть насквозь! «Я использовал скребок для стекла, тот, который вы покупаете, чтобы соскрести краску с оконного стекла, и он сработал! С тех пор мы срезаем его каждый раз, когда используем его, и я очищаю его обычным средством для чистки ванной еженедельно. Он остался полностью без накипи».
Джанет Хокинс порекомендовала классическое сочетание лимона и пищевой соды. Она прокомментировала: «Разрежьте лимон пополам, посыпьте бикарбонатом и натрите все вокруг. Оставьте на пару часов, затем промойте и отполируйте салфеткой из микрофибры».
Трейси Клегг согласилась. Она сказала: «Разрежьте лимон пополам - окуните разрезанный конец в пищевую соду и мелкими круговыми движениями обмакивайте в пищевую соду по ходу дела. Затем сбрызните белым уксусом и оставьте на пять минут, затем смойте».
Карен Кей посоветовала: «То, что создает, разрушает. Нанесите шампунь / гель для душа в чистом виде - размажьте его, затем протрите им - смойте».
Натали Канлифф написала: «Я использую жидкость для мытья посуды и подушечку Brillo. Отлично подходит для водяных знаков».
Стеф Бизли сказал: «Безусловно, лучший - это подушечка Brillo с мылом».
Керри Маккарти рекомендовала: «Просто используйте шампунь или средство для мытья тела с небольшой щеточкой или пластиковой мочалкой, и ополосните все идеально».
Джулия Вейджер писала: «Смешанные вместе жидкость для мытья посуды и белый уксус распылите на стекле, протрите мочалкой и смойте чистой водой».
Мэрион Салливан сказала: «Половину свежего лимона натереть, сполоснуть и высушить салфеткой из микрофибры».
Использование лимона - отличный способ избавиться от пятен в вашем доме.