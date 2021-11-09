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Заражены или нет? Вот типичные симптомы коронавируса у привитых

5:30:5011/8/2021,Аллан Нисгаард
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Когда люди привиты, но заразились коронавирусом, это называется прорывной инфекцией. У некоторых из инфицированных вообще не будет симптомов.

Среди наиболее частых симптомов у инфицированных с полным курсом вакцинирования , бывают головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Хотя большинство вакцинированных людей избегают серьезного течения болезни, они все же могут быть заразными.
Если вы получите два укола против короны, вы уменьшите риск заражения вирусом. Однако это не означает, что вся страна вакцинированные граждане могут полностью избежать заражения.

В Дании к настоящему времени заражено COVID-19 22682 человека, хотя они и были  вакцинированы, пишет dr.dk. Это соответствует 0,5 процента от общей группы полностью привиты, по данным из Statens Serum Institut.

Полным эффект считается, если прошло две недели с тех пор, как человек получил вторую прививку. Но как вы можете быть больны, если вы среди немногих привиты, кто все равно заразился коронавирусом?

Ответить на этот вопрос нам могут профессор и главный врач в области медицины инфекционных заболеваний больницы Видовре Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн.

Они подчеркивают, прежде всего, что течение болезни среди привиты индивидуально, как и срединепривитые. Но в целом большинство получают вакцину более мягким курсом.

- Вы защищены от серьезного заболевания, но все же можете простудиться и заразиться, - говорит Томас Бенфилд.

- Мы видим некоторых, кто заболевает настолько, что вынужден лечь в больницу. В основном это пожилые люди, и хотя они достаточно больны, чтобы их госпитализировать, они часто не так сильно пострадали, как те, которые мы видели до того, как заболели.вакцины , продолжает Томас Бенфилд.

Кашель и головная боль - частые симптомы

Когда люди привиты, но заразились коронавирусом, это называется прорывной инфекцией. У некоторых из инфицированных вообще не будет симптомов, в то время как некоторые заболеют, что эквивалентно простуде или легкой форме гриппа.


Британские исследователи проанализировали данные из так называемого приложения ZOE COVID Symptom Study , в котором пользователи могут регистрировать свои симптомы при заболевании COVID-19.


Среди наиболее частых симптомов у инфицированных с полным курсом вакцинирования бывают головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. По имеющимся данным, среди симптомов по-прежнему присутствуют жар и потеря обоняния.


- Существует очень широкий спектр заболеваний, вызываемых вирусом, от легкой простуды до смерти. Но в целом наблюдается резкое снижение тяжести заболевания, а это означает, что гораздо меньше людей попадает в больницу и меньше умирает, - говорит Руне Хартманн.

Он объясняет, что когда вакцинация постепенно ослабевает, и вы, вероятно, также заболеете, если заразитесь.


- Скорость очень зависит от человека вакцина и индивидуум. Помимо прочего, важно, сколько вам лет. Кроме того, играет роль ряд других параметров здоровья, - говорит Руне Хартманн и продолжает:


- Мы это видим вакцина уменьшается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, по прошествии немногим более шести месяцев. Здесь мы также можем видеть клиническое улучшение, если они сделают третью прививку.


Оставайся дома, если ты заболел

Даже если ыы после вакцинации вы все равно можете заразить других, если сами заразитесь коронавирусом. По словам Руне Хартманн, поэтому важно следить за симптомами.


- Нам бы очень хотелось подавить репликацию вируса среди людей, не входящих в группу риска. Таким образом, люди из группы риска не будут подвергаться высокому инфекционному давлению, - говорит он и продолжает:


- Я думаю, нам нужно быть осторожными, чтобы не испугаться короны. Но лучшее, что вы можете сделать, если у вас есть что-то, напоминающее простуду, - это остаться дома и пройти обследование. И не позволяйте бабушкам и дедушкам заботиться о детях, если они сопливые.


Его поддерживает Томас Бенфилд:

- Это особенно актуально в тот момент, когда цифры растут. «Здесь будет хорошей идеей пройти обследование, если у вас есть симптомы», - говорит он и продолжает:


- Люди, у которых нет симптомов, вероятно, тоже могут быть инфицированы. Однако у тех, у кого есть симптомы, больше вируса в носу и горле, чем у тех, у кого нет симптомов. Таким образом, они также заражают больше людей, - говорит он.


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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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