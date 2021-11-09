Наука подтвердила, что умные женщины пугают мужчин

Что может быть страшнее для мужчин, чем инопланетянин, желающий подтолкнуть и зондировать их? Кто-нибудь? Вы знаете ответ: умная женщина.
Мужчинам нравятся умные женщины? Что ж, наука наконец подтвердила то, о чем мы все давно подозревали: мужчины считают умных женщин пугающими. Ой, подождите, это еще не все! Наука также обнаружила, что, когда женщина делает что-то лучше, чем мужчина, его чувство мужественности уменьшается, пишет Your Tango.
Исследование под названием «(Психологическое) расстояние заставляет сердце расти» показало, что, хотя мужчинам нравится идея встречаться с умной женщиной, когда дело доходит до реальности, им это неинтересно. А когда женщина справляется с задачей лучше, чем они, они чувствуют себя менее мужчинами.
В предварительном опросе исследования 86 процентов мужчин заявили, что им было бы комфортно встречаться с кем-то более умным, чем они. В последовавшей серии экспериментов исследователи проверили обоснованность этих утверждений.
В первой версии исследования 105 студентов мужского пола прочитали гипотетический сценарий о женщине, которая справилась с тестом лучше, чем они, а затем участников попросили оценить, насколько романтически желанной женщина казалась.
Во второй версии исследователи попросили 151 студента-мужчину пройти тест на интеллект, а затем спросили, заинтересованы ли они во встрече с женщиной в коридоре, которая набрала больше или меньше баллов в тесте.
Оба этих исследования показали, что, когда мужчины представляли гипотетическую женщину, которая была умнее их или знала о женщине только в абстрактном смысле, они были заинтересованы во встрече или, возможно, свидании с ней . Видно, что умная женщина хороша в теории, но не на практике.
В следующих двух версиях исследования мужчины-участники контактировали с женщиной (которая была связана с исследованием), которая либо лучше, либо хуже справлялась с тестом IQ, чем они.
После того, как участники встретили женщину, прошли тест, сидя рядом с ней, и услышали, как их оценки зачитываются вслух, участникам мужского пола было приказано переместить свои стулья напротив женщины.
Затем участникам было предложено пройти опрос о своих первых впечатлениях о друге, в частности о том, насколько привлекательными и желанными они находили друг друга .
Исследователей интересовало реальное физическое расстояние между двумя стульями как истинная мера того, насколько мужчину привлекает женщина.
Неудивительно, что мужчины, которые были партнером женщины, получившей более высокие баллы в тесте на интеллект, чувствовали необходимость физически дистанцироваться от нее при перемещении стульев.
Они также были склонны оценивать женщину как менее привлекательную и менее привлекательную, чем мужчины, которые общались с женщиной, и получали худшие баллы, чем они.
Последние две версии исследования (всего шесть) показали, что мужчины меньше интересовались свиданиями и общением с более умной женщиной, когда она была с ними лицом к лицу.
Однако в пятом исследовании, когда она была психологически далека (предположительно в соседней комнате), не было никакой разницы в склонности мужчин встречаться или взаимодействовать с ней, независимо от того, насколько хорошо она набрала в тесте по сравнению с ними.
Фактически, мужчины, которые никогда не видели женщину, проявляли небольшую склонность к общению с женщиной, которая предположительно была умнее.
Результаты были резюмированы следующим образом: «Шесть исследований показали, что при оценке психологически отдаленных целей мужчины проявляли большее влечение к женщинам, которые демонстрировали больший (а не меньший) интеллект, чем они сами».
Напротив, когда цели были психологически близки, мужчины проявляли меньшее влечение к женщинам, которые их перехитрили.
Итак, нравятся ли мужчинам умные женщины? С научной точки зрения нет, и это довольно печально.