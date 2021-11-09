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Подходящие и плохие дни для зачатия мальчика в декабре 2021 года

6:15:3911/8/2021
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Для того, чтобы повлиять на пол будущего ребенка, существует множество способов, но лунный календарь и его данные являются наиболее достоверными и эффективными.

Для влияния на пол будущего малыша существует несколько способов. Фото: Pixabay.com
Для влияния на пол будущего малыша существует несколько способов. Фото: Pixabay.com

Очень часто молодых родителей волнует вопрос о том, какой пол будет у будущего ребенка и как на него повлиять. Чтобы как-то повысить процент рождения мальчика, молодые мамы и даже папы начинают соблюдать определенную диету, состав которой входят, например, картофель, множество бобовых, фрукты, мясо и морепродукты. Кто-то отслеживается у специалистов, начинает активно заниматься спортом или набирать вес до определенной отметки, кто-то выбирает дату зачатия мальчика по числу пары или по возрасту матери, по определенным немецким, японским и итальянским системам расчета благоприятного для зачатия дня. Однако эти методы малоэффективны, поскольку в большинстве своем не влияют на процессы именно материнского организма, в котором формируется ребенок.

Общеизвестно, что лунные фазы оказывают особое влияние на организм человека. Для женщин это влияние усиливается, если день был подобран правильно с учетом желаемого результата. Чтобы обеспечить рождение мальчика, необходимо обратиться к лунному календарю и определить с помощью него подходящий день для зачатия.

Подходящие и плохие дни для зачатия мальчика в декабре.

Наиболее удачными днями для зачатия малыша в декабре считаются следующие дни: 1, 3, вторая половина 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 декабря. В эти дни вероятность зачатия мальчика является наиболее высокой.

Не рекомендуется проводить зачатие в следующие дни: 2, первая половина 4, 6, 8, 10, 13, 20, 21, 28 декабря. В эти дни не стоит пытаться зачать ребенка, иначе последствия могут оказаться негативными для организма матери и возможного будущего ребенка.

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