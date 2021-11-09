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Новый 2022 год: любовь в году Водяного Тигра - поможет ли он влюбленным. Ритуал на любовь в новогоднюю ночь

9:00:0011/9/2021
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Новый год является не только временем праздника и отдыха. Считается, что именно 31 декабря каждый желающий может провести ритуал на привлечение любви в свой дом.

Водяной Тигр способен помочь всем нуждающимся, если проявить долю стремления. Фото: Pxfuel.com
Водяной Тигр способен помочь всем нуждающимся, если проявить долю стремления. Фото: Pxfuel.com

До Нового года осталось меньше двух месяцев. Многие уже сейчас начинают готовиться к празднованию: решают, какие подарки стоит взять; чем украсить дом; что надеть в новогоднюю ночь; куда съездить в январские выходные. При этом многие забывают, что следующий год пройдет под покровительством Водяного Тигра. Это крайне гордый и величественный зверь. Он потребует от всех жителей Земли мужества, стремления и стойкости. Если проявить эти качества, Тигр точно поможет человеку в жизни. Хорошим решением на новогоднюю ночь будет проведение ритуала. Это покажет смелость и решительность, а также привлечет добро в жизнь. Мы предлагаем провести ритуал на привлечение любви в свои дом и жизнь.

Ритуал на любовь:

Для проведения этого ритуала понадобится либо фотография человека, либо пустой листочек (если вы еще не нашли того, кого вы полюбили). Также пригодится свеча и подоконник. Все нужно провести перед Луной. На листочке нужно написать те качества, которые вы бы хотели увидеть в будущем возлюбленном. На фотографии же писать ничего не нужно. Но в обоих вариантах необходимо детально нарисовать образ в голове. После этого нужно зажечь свечу и поджечь листочек или фото. Пока они горят, вы должны произносить:

— Любовь, приди. Луна, благослови.

Считается, что через полгода ритуал принесет свои долгожданные результаты.

Отметим, что наиболее благоприятные периоды для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров выпадают на определенные дни лунного календаря: новолуние и полнолуние. Ближайшее время полной Луны наступит совсем скоро — 19 ноября. Именно тогда все желающие смогут попросить у Луны то, что им по-настоящему необходимо.

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завоевать любовьновый год 2022водяной тигр
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