Бабья заступница: почему категорически запрещены все работы с водой 10 ноября и кому строго нельзя давать в долг деньги

10 ноября Русская православная церковь отмечает Бабью заступницу. Другое название этого праздника — Параскева-Пятница. Эта важная церковная дата празднуется не только в пятый день недели, но если он выпадает на пятницу — Бабья заступница будет особенной.
Параскева-Пятница отмечается в честь великой мученицы Параскевы. Женщина жила в III веке от Рождества Христова на территории Малой Азии. Она была рождена в знатной семье, однако ее выбор пал на аскетическую жизнь с любовью к Господу Богу. За это она попала под гонение императора Диоклетиана, как и все христиане. Параскеву поймали и начали мучить. В конце концов, ее казнили. Однако ее мучение и ее праведный образ жизни был увековечен этим днем.
В этот день существует множество запретов:
· Нельзя смеяться, поскольку смех в этот день приведет к слезам в старости.
· В этот день ни в коем случае нельзя мыться и мыть детей. При этом если малыш заболел, его брали на родник и омывали, снимая недуги и несчастья.
· Также запрещается стирать белье.
· 10 ноября нельзя заниматься денежными манипуляциями. Особенно строго судьба обходится с теми, кто дает в долг. Считается, что это может привести к разорению на целый год.
Кроме этого, день Параскевы имеет огромное влияние на девушек. Каждая желающая может помолиться и попросить мученицу о любви. Если сделать это искренне, святая не оставит вашу просьбу без ответа, и любовь точно придет в жизнь.