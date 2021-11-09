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Бабья заступница: почему категорически запрещены все работы с водой 10 ноября и кому строго нельзя давать в долг деньги

11:00:3711/9/2021
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Этот церковный праздник отмечается в честь великой мученицы Параскевы. Другое название этого дня — Параскева-Пятница.

В этот день стоит избегать манипуляций с деньгами. Фото: Pxfuel.com
В этот день стоит избегать манипуляций с деньгами. Фото: Pxfuel.com

10 ноября Русская православная церковь отмечает Бабью заступницу. Другое название этого праздника — Параскева-Пятница. Эта важная церковная дата празднуется не только в пятый день недели, но если он выпадает на пятницу — Бабья заступница будет особенной.

Параскева-Пятница отмечается в честь великой мученицы Параскевы. Женщина жила в III веке от Рождества Христова на территории Малой Азии. Она была рождена в знатной семье, однако ее выбор пал на аскетическую жизнь с любовью к Господу Богу. За это она попала под гонение императора Диоклетиана, как и все христиане. Параскеву поймали и начали мучить. В конце концов, ее казнили. Однако ее мучение и ее праведный образ жизни был увековечен этим днем.

В этот день существует множество запретов:

· Нельзя смеяться, поскольку смех в этот день приведет к слезам в старости.

· В этот день ни в коем случае нельзя мыться и мыть детей. При этом если малыш заболел, его брали на родник и омывали, снимая недуги и несчастья.

· Также запрещается стирать белье.

· 10 ноября нельзя заниматься денежными манипуляциями. Особенно строго судьба обходится с теми, кто дает в долг. Считается, что это может привести к разорению на целый год.

Кроме этого, день Параскевы имеет огромное влияние на девушек. Каждая желающая может помолиться и попросить мученицу о любви. Если сделать это искренне, святая не оставит вашу просьбу без ответа, и любовь точно придет в жизнь.

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запретыБабья заступницаноябрь 2021
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