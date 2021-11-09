Погода в Бердске 9 ноября 2021: зачем на Руси в этот день давали обеты и что значит сильный ветер сегодня, рассказываем

9 ноября в Бердске будет относительно теплая с переменной облачностью погода. С утра в городе температура воздуха составит - 5 градусов, а обед воздух прогреется до -1 градуса и на весь день установится ясная, без осадков погода. Ветер подует южный, с порывами до 1,6 м/с. При относительной влажности воздуха 71 %. Атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба.
9 ноября отмечается народный праздник Зарок на Параскеву. На Руси в этот день давали обеты перед Параскевой. Это делали как целым коллективом, так и лично. Часто такие клятвы длились недели, месяцы и даже год. А выполнить обед считалось святым долгом, а зарок (то есть обет) остается на совести человека. Если не выполнить обет, то можно потерять хорошее мнение о себе навсегда. Часто такие обеты давали не только в тот день, но и когда были сильные войны, эпидемии и стихийные бедствия.
Сегодня предсказывали погоду по разным приметам:
Долго, протяжении нескольких дней дует сильный ветер в одно направление, значит будут осадки.
Если на дереве иней, то скоро будет мороз.
Утром туман – наступит оттепель.
Если снег падает на сырую землю, придет ранняя весна и много подснежников.