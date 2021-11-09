«Все болезни от нервов!»: Стресс способствует росту раковых опухолей

Стресс может иметь значительное негативное влияние на здоровье, но наше понимание того, как стресс влияет на развитие и прогрессирование рака, только начинается. Команда из онкологического центра Розуэлл-Парк определила важный механизм, с помощью которого хронический стресс ослабляет иммунитет и способствует росту опухоли. Их результаты, только что опубликованные в Cell Reports, указывают на бета-адренергический рецептор (β-AR) как на движущую силу подавления иммунитета и роста рака в ответ на стресс, что открывает возможность нацеливания на этот рецептор в терапии и профилактике рака.
Используя доклиническую модель трижды отрицательного рака груди, исследовательская группа во главе с Хемном Мохаммадпуром, доктором философии, DVM, постдокторским исследовательским отделением лаборатории Элизабет Репаски, доктора философии, и доктора Репаски, которая является соавтором - Руководитель программы клеточного стресса и биофизической терапии и доктор Уильям Хюбш, профессор иммунологии в Розуэлл-парке, обнаружили, что по мере роста опухолей они становятся более чувствительными к сигналам стресса, исходящим от нервной системы. В частности, исследователи обнаружили, что популяция иммунных клеток, известных как клетки-супрессоры миелоидного происхождения (MDSC), демонстрирует увеличение экспрессии β-AR, молекулы, которая контролирует функцию ключевых иммунных клеток, пишет Medical Xpress.
Полученные данные помогут исследователям лучше понять, почему длительное воздействие стресса часто снижает эффективность нашей иммунной системы, и будут основаны на новаторских исследованиях Розуэл-Парка, посвященных взаимосвязи между стрессом и раком.
«Это увеличение экспрессии β-AR на миелоидных клетках-супрессорах позволяет стимулировать эти клетки гормоном стресса норэпинефрином, который способствует иммуносупрессивной среде, которая способствует росту опухоли за счет увеличения способности MDSC генерировать и обрабатывать энергию и подавлять противоопухолевые свойства. иммунный ответ », - говорит доктор Мохаммадпур, первый автор статьи. «Это исследование дает некоторые очень важные подсказки, которые помогают объяснить конкретные механизмы, с помощью которых длительный стресс стимулирует рост опухоли и сокращает продолжительность жизни».
Хотя давно было признано, что длительные периоды стресса или хроническая активация нервов вредны для здоровья в целом, подробности того, как это происходит, неясны, особенно в условиях рака. Лучшее понимание конкретных способов, которыми стресс влияет на рак, особенно с точки зрения снижения иммунитета против опухолевых клеток, может быть использовано для разработки новых лекарств или методов лечения, которые могут помочь минимизировать негативные эффекты хронического стресса и усилить иммунотерапию рака.
Основываясь на этих выводах, команда доктора Репаски планирует новые клинические и лабораторные исследования для определения методов лечения, включая существующие методы лечения, уже одобренные для других применений, которые могут блокировать эти вредные сигналы стресса и останавливать отрицательный цикл роста и метастазирования рака. «Это особенно важно для онкологических больных, которые после постановки диагноза часто переносят значительно повышенный уровень стресса, включая беспокойство, депрессию и беспокойство по поводу таких факторов, как финансы и семейные взаимоотношения», - добавляет доктор Мохаммадпур.
Планируется или проводится несколько клинических испытаний , чтобы выяснить, какие вмешательства наиболее эффективны для смягчения последствий стресса у больных раком. Roswell Park в настоящее время изучает эффекты сочетания блокатора β-AR пропранолола, который традиционно используется для лечения мигренозной головной боли и различных проблем с сердцем, с иммунотерапией.