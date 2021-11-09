Новогоднее платье 2022: какой цвет выбрать, какие украшения и макияж любит Водяной Тигр. Новогодние приметы, связанные с нарядами для 31 декабря

По мнению астрологов, приближающийся Новый год будет неоднозначным и наполненным различными событиями. Многих людей ждут крупные перемены в жизни, личностные изменения и множество событий, в корне меняющих судьбу. Такому калейдоскопу способствует покровитель Нового 2022 года — Водяной Тигр. Тигр является хищным, строптивым и строгим животным, который не терпит несобранности и вычурности. Поэтому в новогоднюю ночь необходимо заслужить его благословение.
Если вы решили встретить новый год и его покровителя в платье, то будьте готовы отказаться от пышности в пользу лаконичности и элегантности. Для новогоднего мероприятия идеально подойдут платье-футляр и однотонные модели ассиметричного кроя. Важно помнить, что платье необходимо выбирать с учетом любимых цветов символа года.
В первую очередь необходимо избегать нарядов, сковывающих движения. Платье или костюм должны быть в меру комфортными и свободными, позволяющими вам чувствовать себя уютно. Кроме того, избегайте излишней вычурности в своем наряде, но и не делайте его слишком простым. Ваш образ должен быть подобран со вкусом. Тонкие бретели в топах и блузах тоже не приветствуются. Попробуйте освежить свой образ иначе, используя базовые и нежные модели. Если вы хотите провести новогодний вечер в костюме, то классика будет как нельзя кстати. Для юбок же подойдет плиссировка или невесомые тонкие ткани, драпирование.
Для новогодних нарядов существует определенная палитра цветов, которую стоит соблюдать, чтобы заслужить благословение Водяного Тигра и задобрить его. В список цветов входят следующие позиции:
• все оттенки голубого и синего
• кофейные и песочные оттенки
• золото и серебро
• благородные оттенки серого
От леопардовых принтов в наряде стоит отказаться, поскольку хищник может воспринять вас, как соперника, и лишить своей благосклонности на предстоящий год. Также избегайте короткой длины платьев и юбок, страз и пайеток, слишком тяжелых и вычурных украшений.
В вопросе аксессуаров и украшений Водяной Тигр не слишком требователен. Самыми актуальными и беспроигрышными вариантами будут клатчи и небольшие сумочки прямоугольной формы. Лучше всего, если аксессуар будет дополнен золотистой или серебряной фурнитурой.
Свой образ также можно дополнить брошью, бусами, амулетами из натуральных материалов, например, древесины или смолы. Желательно, чтобы пуговицы на одежде также были выполнены из натуральных компонентов.
Что касается прически, то для новогодней ночи лучше выбрать объемные крупные локоны, пляжные волны или несложные, визуально легкие плетения. Маникюр лучше сделать в нейтральный оттенках с элементами любимых символом цветов. Помимо них допускаются оттенки оранжевого и зеленого, изумрудного.
В макияже стремитесь к естественности. Подчеркните свои выразительные черты, но не переборщите. Расставляйте акценты в единичном формате, равномерно. Если вы хотите подчеркнуть губы яркой помадой, то делать яркий макияж глаз не стоит, будет достаточно только туши, лайнера или темного карандаша и небольшого количества блесток на подвижное веко. Если вы хотите подчеркнуть глаза, то не выделяйте губы — лучше смажьте их блеском или добавьте немного помады натурального розоватого или персикового оттенка. В таком случае макияж будет гармоничным.
Для новогодней одежды есть особая примета, которая поможет вам привлечь удачу на весь предстоящий год. Для этого достаточно просто провести праздник во всем новом, как бы демонстрируя свое финансовое благополучие символу года. Вот увидите, прибыль не заставит себя долго ждать, а финансовые дела будут идти в гору.