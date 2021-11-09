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08.11
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Четыре лучших специи при артрите, снижающие боли в суставах

9:30:2711/8/2021,MATT АТЕРТОН
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Суставы и другие части тела могут воспаляться, а некоторые специи блокируют развитие воспаления.

Какие специи вам стоит добавить в свои планы на ужин? Фото: Pixabay

Смена диеты при артрите может помочь защитить от наиболее распространенных симптомов заболевания, включая боль в суставах, воспаление и ограничение движений. Это четыре лучшие специи, которые следует добавлять в обеденные блюда, если у вас артрит.

Артрит - невероятно распространенное заболевание в Великобритании, от которого страдают более 10 миллионов человек. Если вам поставили диагноз артрит, вам может быть полезно внести всего несколько изменений в свой ежедневный рацион, включая добавление определенных специй к приготовлению обеда, пишет EXPRESS.

По данным Arthritis Foundation, употребление определенных продуктов и специй может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом.

Противовоспалительные продукты - идеальное дополнение к вашему рациону, потому что боль при артрите во многом связана с воспалением. Суставы и другие части тела могут воспаляться, а некоторые специи блокируют развитие воспаления.

Какие специи вам стоит добавить в свои планы на ужин?

Куркума

По заявлению благотворительной организации, куркума - одна из лучших специй для пациентов с артритом.

Его активный ингредиент, куркумин, отвечает за его обезболивающие.

«Куркумин блокирует воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях», - говорится в сообщении.

«Несколько испытаний на людях показали противовоспалительное действие, которое может выражаться в уменьшении боли в суставах и отека».

Кайенский перец

Кайенский перец и другие сушеные чили обычно используются для придания тепла обеденным блюдам. Но, как утверждают, это также может помочь облегчить некоторые из ваших болей при артрите. Кайенский перец содержит натуральные соединения, известные как капсаициноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами. Вы можете посыпать еду кайенским соусом или просто выбрать кайенский соус или маринад.

Корица

Корицу обычно добавляют в сладкие продукты для придания праздничного вкуса, но для некоторых пациентов с артритом она может иметь еще большее значение.

Вы можете добавить в свой рацион больше корицы вместе с другими специями для сильного противовоспалительного комбинированного эффекта.

Фонд Arthritis Foundation заявил: «Корица содержит коричный альдегид и коричную кислоту, обе из которых обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают подавлять повреждение клеток, вызванное свободными радикалами.

«Однако исследования говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы дать официальные рекомендации по его использованию».

Имбирь

Имбирь - одна из лучших специй для пациентов с артритом, поскольку он обладает естественным противовоспалительным действием.

Ученые также обнаружили, что имбирь может облегчить симптомы остеоартрита у некоторых пациентов.

Если вы не хотите добавлять имбирь в свой ужин, попробуйте вместо этого ежедневно пить имбирный чай.

Но лучше всего использовать его в свежем виде, поэтому для максимального эффекта попробуйте смешать пару корней имбиря с кипящей водой.

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суставыспецииартрит
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