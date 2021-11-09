11.11. 2021: что означает число ангела «11.11» и как использовать его магию для реализации своей мечты

Совсем скоро наступит 11 ноября. Это время является не только энергетически сильной и влиятельной датой, но и светлой, поскольку «11.11» считаются цифрами ангела. Такой день считается прекрасной возможностью, чтобы изменить свою жизнь и даже провести ритуал.
Во-первых, специалисты утверждают, что 11 ноября приносит в мир все шансы изменить свою жизнь в лучшую сторону с помощью позитивной энергетики и своих стараний. Но для этого начать действовать и принимать судьбоносные решения необходимо в 11 часов и 11 минут 11 дня ноября. Такая последовательность цифр имеет особое значение для Вселенной и человечества, в частности.
Считается, что четыре единицы является просьбой ангелов действовать и менять негативные аспекты жизни вокруг себя. Иными словами, 11 ноября становится самым настоящим временем преображения. При этом не стоит опасаться, что все повалится из рук, так как Вселенная будет благоволить всем желающим в их светлых начинаниях.
Во-вторых, в дни сильной энергетики у всех жителей Земли есть возможность провести ритуал. Мы предлагаем провести ритуал на привлечение счастья и благополучия в свой домашний очаг. Для него пригодится красная нить и церковные свечи. В 11:11 необходимо зажечь свечи — по одной на комнату. Красные нити нужно намотать на все дверные ручки. После этого стоит начать уборку, предварительно открыв входную дверь. В результате вы очистите дом от нечистой силы и несчастий, дав свободное место для добрых сил.