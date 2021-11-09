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Зарок на Параскеву: почему по народным приметам женщинам в ночь с 9 на 10 ноября срочно необходимо начать плести пелену – особое покрывало для иконы

1:00:3911/9/2021,София Мальцева
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В народе этот праздник серьезно проводили, произнося обеты – обещания, добровольные обязательства сделать что-либо.

Сегодня все женщины садятся за пелену, они прядут покрывало для иконы. Фото: Pixabay.com

9 ноября отмечается православный праздник день Нестора Летописца, которого очень почитают в славянской культуре, за его неоценимый вклад в древнюю историю России. Помимо этого замечательного праздника, сегодня отмечаются именины Параскевы, которые называют также Зарок на Параскеву. Приметы на 9 ноября говорят, что этот праздник чудодейственный, а ряд условий поможет исполнить свое желание в кратчайшие сроки.

Святая Дева-мученица Параскева Римская росла у праведных христиан, Агафона и Политии, и с ранних лет она была посвящена христианству. Она проводила большую часть своего времени в молитве, изучала Священное Писание. Когда ее родители умерли, то праведная Параскева отдала все свое наследство бедным и посвятила свою жизнь Христу. Она, как и святые апостолы, стала проповедовать язычникам христианство, обратив многих в эту веру. Свою смерть Параскева встретила через жестокие пытки и была обезглавлена в 140 году.

В народе этот праздник серьезно проводили, произнося обеты – обещания, добровольные обязательства сделать что-либо.
Такие зароки давали не просто так, а чтобы отогнать от своего жилья беду. Для этого дают клятвенное обещание, в виде отказа от чего-либо или наоборот обещают что-то сделать.

При этом обет обязательно дают в молчании. После того как дали обет, необходимо посетить церковь, где помолиться преподобной Параскеве.

В ночь с 9 на 10 ноября все женщины садятся за пелену, они прядут покрывало для иконы.

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традициипраздникиприметы день зарока на Параскеву
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