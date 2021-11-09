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Невероятное открытие в космосе сделали ученые, проверяя теорию относительности Эйнштейна

10:00:5211/8/2021,ААРОН ГРОЗДЕЙ
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Растущее число открытий раскрывает так много информации о жизни и смерти звезд по всей Вселенной.

Волны вызваны огромными космическими событиями, происходящими на расстоянии миллиардов световых лет от нас. Фото: Pixabay

Астрофизики обнаружили поток гравитационных волн через вселенную. По данным Австралийского национального университета, больше всего когда-либо обнаруженных гравитационных волн. Волны вызваны масштабными космическими событиями, происходящими на расстоянии миллиардов световых лет. Австралийские астрофизики, проверяющие общую теорию относительности Эйнштейна, обнаружили поток гравитационных волн, разливающихся по Вселенной.

По данным Австралийского национального университета, это самое большое количество когда-либо обнаруженных гравитационных волн, пишет MailOnline.

Волны вызваны огромными космическими событиями, происходящими на расстоянии миллиардов световых лет от нас, которые разбрасывают огромные волны в пространстве и времени. Они включают пары черных дыр и нейтронных звезд, сталкивающихся друг с другом, и черные дыры, сливающиеся вместе.

«Эти открытия представляют собой десятикратное увеличение числа обнаруженных гравитационных волн», - заявила в понедельник физик Сьюзан Скотт.

Ученые ANU являются частью международной команды, разрабатывающей сложные новые технологии для поиска неуловимых гравитационных волн.

Их работа поможет человечеству сделать большой шаг вперед в его поисках разгадки некоторых из самых сложных загадок огромного пространства Вселенной, включая работу пространства-времени.

В период с ноября 2019 года по март 2020 года команда зафиксировала 35 событий.

«Это потрясающе, - сказал профессор Скотт, - Напротив, мы сделали три обнаружения во время нашего первого цикла наблюдений, который длился четыре месяца в 2015–16 годах».

Общее количество обнаружений достигло 90 после трех прогонов наблюдений в период с 2015 по 2020 год.

«Это действительно новая эра для обнаружения гравитационных волн», - сказал профессор Скотт.

«Растущее число открытий раскрывает так много информации о жизни и смерти звезд по всей Вселенной».

Улучшения в том, как обнаруживаются гравитационные волны в обсерваториях в США и Европе, позволили команде сделать открытия.

«Эта новая технология позволяет нам наблюдать больше гравитационных волн, чем когда-либо прежде», - сказал профессор Скотт.

«Мы также исследуем две области зазора между массами черной дыры и предоставляем дополнительные тесты общей теории относительности Эйнштейна».

Общая теория относительности - это понимание Альбертом Эйнштейном того, как гравитация влияет на ткань пространства-времени.

Знаменитый физик опубликовал свои открытия в 1915 году, расширив теорию специальной теории относительности, которую он создал 10 лет назад.

Специальная теория относительности утверждала, что пространство и время неразрывно связаны, но эта теория не признавала существование гравитации.

Эйнштейн провел десять лет между двумя публикациями, определяя, что особенно массивные объекты деформируют ткань пространства-времени, искажение, которое, по данным НАСА, проявляется как гравитация.

Исследование международной группы было опубликовано в понедельник в архиве arXiv.

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