Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего

21 ноября Русская православная церковь отмечает день Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этот день относится к числу непереходящих дней праздников церковного календаря.
Отметим, что в число бесплотных сил входят Архангелы Гавриил, Рафаил, Иеремиил, Иегудиил, Варахиил, а также Уриил. Среди всех Михаил имеет особое место, поскольку он является архистратигом — то есть военачальником. Он стоит над всеми существующими чинами ангелов — всего их девять.
Собор Архангела Михаила появится в день Страшного Суда — в восьмой день месяца (по старому стилю 8 ноября). Этот праздник, Михайлов день, появился еще в IV веке от Рождества Христова.
Добавим, что из всех ангелов Михаил является самым грозным и могучим. Именно он борется с темными силами. Считается, что молитву ему способна наградить молящегося защитой от бед, несчастий и потустороннего. Чтобы помолиться Михаилу, необходимо морально подготовиться к мольбе. В этот день нельзя ругаться, вступать в конфликты и даже спорить с окружающими людьми. Напротив, такая дата лучше всего подходит для решения старых и укрепившихся проблем в семье. Разум и тело должны находиться в гармонии и спокойствии. Именно это нейтральное состояние сможет привести молитву к Небесам. Именно тогда она не останется забытой.