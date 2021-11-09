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Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего

3:00:3411/9/2021
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Молитва архистратигу Михаилу способна защитить верующих от бед и несчастий.

В этот день молитва способна защитить и очистить молящегося от недугов. Фото: Pxfuel.com
В этот день молитва способна защитить и очистить молящегося от недугов. Фото: Pxfuel.com

21 ноября Русская православная церковь отмечает день Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этот день относится к числу непереходящих дней праздников церковного календаря.

Отметим, что в число бесплотных сил входят Архангелы Гавриил, Рафаил, Иеремиил, Иегудиил, Варахиил, а также Уриил. Среди всех Михаил имеет особое место, поскольку он является архистратигом — то есть военачальником. Он стоит над всеми существующими чинами ангелов — всего их девять.

Собор Архангела Михаила появится в день Страшного Суда — в восьмой день месяца (по старому стилю 8 ноября). Этот праздник, Михайлов день, появился еще в IV веке от Рождества Христова.

Добавим, что из всех ангелов Михаил является самым грозным и могучим. Именно он борется с темными силами. Считается, что молитву ему способна наградить молящегося защитой от бед, несчастий и потустороннего. Чтобы помолиться Михаилу, необходимо морально подготовиться к мольбе. В этот день нельзя ругаться, вступать в конфликты и даже спорить с окружающими людьми. Напротив, такая дата лучше всего подходит для решения старых и укрепившихся проблем в семье. Разум и тело должны находиться в гармонии и спокойствии. Именно это нейтральное состояние сможет привести молитву к Небесам. Именно тогда она не останется забытой.

Прочитав данный текст, молящийся сможет получить защиту Архангела Михаила
Прочитав данный текст, молящийся сможет получить защиту Архангела Михаила

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церковный праздникАрхангел Михаилглавная молитва
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