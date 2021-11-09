Как убрать «вдовий горб»? Остеопат показал на видео простое упражнение

В ставшем вирусным видео канадский остеопат Брэндон Талбот демонстрирует упражнение, в котором вы скрещиваете пальцы за головой, сгибаете локти и скользите ими по стене к потолку, вытягивая позвоночник.
Г-н Талбот рекомендует выполнять упражнение несколько раз в день, чтобы получить желаемые результаты, и сказал, что любой, кто изо всех сил пытается выполнить упражнение у стены, может сделать это, стоя на коленях над скамейкой, пишет MailOnline.
Видео собрало 15,4 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков с момента публикации в TikTok три дня назад и привлекло сотни благодарных комментариев.
Спасибо вам большое за это. Я так долго пыталась понять, как избавиться от себя, - сказала одна женщина.
«У меня такой комплекс на этот счет. У меня длинные волосы, и даже когда они очень горячие, я никогда не укладываю их в пучок. Спасибо. Я попробую это », - прокомментировал другой.
Г-н Талбот успокоил некоторых скептически настроенных комментаторов, которые заявили, что этот метод им не помог.
«То, что он не сломался, не означает, что он не работал. Это движение, которое мы должны выполнять каждый день, чтобы позвоночник оставался здоровым и двигался », - сказал он.
Г-н Талбот стал чрезвычайно популярным на TikTok благодаря своим информативным видео, которые собрали в общей сложности 3,5 миллиона лайков.
Ранее в этом году он стал вирусным благодаря своему видео, в котором объясняется, как уменьшить боль в спине и бедре за секунды.