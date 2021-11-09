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Грешно ли работать 9 ноября в день преподобного Нестора Летописца?

1:30:1911/9/2021,София Мальцева
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Вначале Нестор связывает историю всех славян с мировой историей и ярко рисует географию России и средства сообщения из России в Византию, в Западную Европу и Азию.

Главным трудом Нестора летописца была Летопись временных лет. Фото: Pixabay.com

Православные храмы отметят память очень чтимого на Руси монаха Печерского монастыря в Киеве Нестора летописца. Также известна единственная другая достоверно известная деталь его жизни – это то, что ему вместе с еще двумя монахами поручили отыскать мощи святого Феодосия Киевского. Эту миссию он успешно выполнил.

Главным трудом Нестора летописца была Летопись временных лет, но и кроме этого, он был автором ряда других исторических документов. Нестор взялся за Летопись, будучи уже в 1112 г. Это не просто перечень событий из года в год, а обширное историко-географическое исследование о славянских племенах, основании Русского государства и его первых князьях. Вначале Нестор связывает историю всех славян с мировой историей и ярко рисует географию России и средства сообщения из России в Византию, в Западную Европу и Азию. На протяжении всей Первичной летописи ее автор прослеживает судьбы всех славянских народов, населявших территорию от реки Оки Эльбы, от Черного моря до Балтийского моря.
Летописец жил в трудное время. Когда было в разгаре время междоусобных войн и разорений от кочевников. Печерский монастырь, где проживал Нестор, разрушили кочевники. Этот удар был очень сложный и трудный для Нестора, при этом он сумел пойти вперед. Нестор Летописец скончался в 1114 году и был похоронен в пещерах монастыря.

В этот праздник не запрещено работать, если он выпадает на будний день, так как он не относится к главным двунадесятым праздникам.

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традицииисторияпраздникиНестор ЛетописецПовесть временных лет
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