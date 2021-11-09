Категорические запреты на день святого преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»

9 ноября отмечается церковный праздник – День памяти преподобного Летописца Нестора, которого считают покровителем журналистов и историков, автора трех известных произведений о Борисе и Глебе, о Феодосии Печерском, и самое главное – Повесть временных лет.
О жизни этого человека почти ничего неизвестно. Родился около 1056 г., а первое упоминание о нем датируется 1661 году. Легенда рассказывает, что, будучи 17-летним юношей, он пришел в обитель святого старца Феодосия Печерского, где принял монашеский сан. Покорность, строгий пост, непрерывные молитвы и тяжкий труд – только такие качества отличали молодого монаха. И таким он оставался на протяжении 40 лет пребывания в монастыре.
Нестор Летописец стал известен благодаря своим историческим рукописям, и самая главная из них — “Повесть временных лет”, она обрела популярность благодаря своим исторически ценным сведениям. Необходимую информацию для написания столь выдающегося произведения, Нестор брал из различных источников. Это были летописи монастыря, рассказы людей разных профессий, а также беседы со старцами. Самое главное у него был доступ к хроникам Византии, и более ранние произведения. В этом неоценимом труде упоминается много главных событий для нас, о которых без этой рукописи мы не знали ничего.
Нестор летописец заинтересовался продолжением своих работ, которые он поручил монахам Печерской обители, для осуществления после своей кончины. Поэтому игумен Моисей добавил в "Повесть" события, случившиеся до 1200 года, а настоятель Лаврентий продолжил сочинение Нестора до 1377 года. Также принял участие игумен Сильвестр добавил ему современную форму. От этого историки сошлись на мнении, что "Повесть временных лет" – достаточно коллективный труд, чем индивидуальный.
Наши предки считали, что 9 ноября нельзя ссориться, иначе до Рождества будете друг на друга злиться.