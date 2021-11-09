Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Категорические запреты на день святого преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»

2:00:1611/9/2021,София Мальцева
0

Необходимую информацию для составления столь выдающегося произведения, Нестор брал из различных источников.

Нестор Летописец прославился своим множеством исторических рукописей. Фото: Pixabay.com

9 ноября отмечается церковный праздник – День памяти преподобного Летописца Нестора, которого считают покровителем журналистов и историков, автора трех известных произведений о Борисе и Глебе, о Феодосии Печерском, и самое главное – Повесть временных лет.

О жизни этого человека почти ничего неизвестно. Родился около 1056 г., а первое упоминание о нем датируется 1661 году. Легенда рассказывает, что, будучи 17-летним юношей, он пришел в обитель святого старца Феодосия Печерского, где принял монашеский сан. Покорность, строгий пост, непрерывные молитвы и тяжкий труд – только такие качества отличали молодого монаха. И таким он оставался на протяжении 40 лет пребывания в монастыре.

Нестор Летописец стал известен благодаря своим историческим рукописям, и самая главная из них — “Повесть временных лет”, она обрела популярность благодаря своим исторически ценным сведениям. Необходимую информацию для написания столь выдающегося произведения, Нестор брал из различных источников. Это были летописи монастыря, рассказы людей разных профессий, а также беседы со старцами. Самое главное у него был доступ к хроникам Византии, и более ранние произведения. В этом неоценимом труде упоминается много главных событий для нас, о которых без этой рукописи мы не знали ничего.

Нестор летописец заинтересовался продолжением своих работ, которые он поручил монахам Печерской обители, для осуществления после своей кончины. Поэтому игумен Моисей добавил в "Повесть" события, случившиеся до 1200 года, а настоятель Лаврентий продолжил сочинение Нестора до 1377 года. Также принял участие игумен Сильвестр добавил ему современную форму. От этого историки сошлись на мнении, что "Повесть временных лет" – достаточно коллективный труд, чем индивидуальный.

Наши предки считали, что 9 ноября нельзя ссориться, иначе до Рождества будете друг на друга злиться.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиеисторияпраздникихристианство.день Нестора Летописца
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Категорические запреты на день святого преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»
2:00:16 11/9/2021
Категорические запреты на день святого преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»
В Госдуме прокомментировали причины, по которым приостанавливают выплату пенсии
1:57:06 11/9/2021
В Госдуме прокомментировали причины, по которым приостанавливают выплату пенсии
Грешно ли работать 9 ноября в день преподобного Нестора Летописца?
1:30:19 11/9/2021
Грешно ли работать 9 ноября в день преподобного Нестора Летописца?
С днем отрядов милиции спецназа! 9 ноября самые смелые открытки для профессионалов-героев своего дела
1:15:45 11/9/2021
С днем отрядов милиции спецназа! 9 ноября самые смелые открытки для профессионалов-героев своего дела
Зарок на Параскеву: почему по народным приметам женщинам в ночь с 9 на 10 ноября срочно необходимо начать плести пелену – особое покрывало для иконы
1:00:39 11/9/2021
Зарок на Параскеву: почему по народным приметам женщинам в ночь с 9 на 10 ноября срочно необходимо начать плести пелену – особое покрывало для иконы
Трогательные слова в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября
12:15:13 11/9/2021
Трогательные слова в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября
БердскПогода в Бердске 9 ноября 2021: зачем на Руси в этот день давали обеты и что значит сильный ветер сегодня, рассказываем
11:30:55 11/8/2021
Погода в Бердске 9 ноября 2021: зачем на Руси в этот день давали обеты и что значит сильный ветер сегодня, рассказываем
Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:26 11/8/2021
Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Четыре лучших специи при артрите, снижающие боли в суставах
9:30:27 11/8/2021
Четыре лучших специи при артрите, снижающие боли в суставах
Тосты на Новый 2022 год: все про год Тигра
9:15:44 11/8/2021
Тосты на Новый 2022 год: все про год Тигра