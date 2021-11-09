Очень нежно и трогательно: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут оторваться друг от друга при посадке в самолет

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могли оторваться друг от друга, когда они упаковали КПК перед посадкой на частный рейс из Лос-Анджелеса.
В субботу днем, когда они разделяли страстный поцелуй, заключенный в объятия друг друга, счастливая пара любовно смотрела друг другу в глаза.
В то время как пилот 52-летней суперзвезды ждал, пока они закончат их пылкую сессию поцелуев, Джей Ло выглядела совершенно пораженной, когда она держалась за Аффлека.
Мать двоих детей носила короткую дубленку за 720 долларов с золотыми пуговицами, рваные джинсы, черную кожаную сумочку и коричневые ботинки UGG. Она дополнила аксессуарами парой серебряных серег-колец и светло-каштановыми волосами, распущенными волнами, пишет MailOnline.
Между тем, двукратный обладатель «Оскара» надел уютную черную флисовую одежду поверх синей рубашки-поло.
Аффлек и Лопес возродили свою любовь в начале этого года после ее разрыва с бывшим профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом.
Согласно источнику из People, в середине мая певец On The Floor провел некоторое время с Беном в Лос-Анджелесе.
Пара официально сообщила о своих отношениях в Instagram в июле, когда была на европейском празднике в честь ее 52-летия. Бен и Джен впервые начали встречаться в 2002 году после встречи на съемках Джильи.
Вскоре они обручились и собирались пожениться в сентябре 2003 года, но отложили свадьбу и в конце концов расстались в январе 2004 года.
Отношения пары стали шоком для поклонников, снова накалившись спустя почти 17 лет после их неудачной помолвки.
Дженнифер подтвердила прекращение своих отношений с Родригесом, бывшим нью-йоркским янки, в апреле после того, как пара встречалась четыре года и была помолвлена в течение двух лет.
Аффлек ранее был женат на Дженнифер Гарнер, которая разорвала свой почти десятилетний брак в 2015 году.
Бывшие супруги, у которых есть дочери Вайолет, 15 лет, Серафина, 12 лет, и девятилетний Сэм, в конечном итоге оформили развод до 2018 года. В январе он и его последняя девушка Ана де Армас расстались после почти года свиданий.
Дуэт, которых впервые связали в начале 2020 года, «взаимно и мирно» решили пойти разными путями, сообщает People .
«Бен больше не встречается с Аной», - сообщил изданию источник. 'Она сломала его. Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, вынужден, поскольку его дети живут в Лос-Анджелесе».
Другой инсайдер добавил, что раскол был обоюдным и «полностью полюбившимся».
Они рассказали изданию: «Они находятся в разных этапах своей жизни; там глубокая любовь и уважение. Бен продолжает работать над собой. У него три работы, и дома он солидный отец. Они оба довольны своим жизненным положением ».
В то время другой инсайдер сказал UsWeekly: «Бен и Ана двигались в разных направлениях в своей жизни и перестали смотреть друг другу в глаза. Эти двое не смогли преодолеть свои разногласия и решили прекратить свои отношения».