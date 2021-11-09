Трогательные слова в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября

Наступила осень и день девятого ноября нам надо помнить,
Против расизма, фашизма, антисемитизма ты выступи вспомни!
Всем нам надо запомнит этот день раз и навсегда,
И международный этот день праздновать будем во все времена!
Прошло столько лет, но люди о фашизме с ужасом вспоминают,
Реки крови текли, сколько погибло до сих пор не знают!
Люди вспомним, минутой молчания всех убитых помянем,
И не допустим возрождения расизма, фашизма, в нашей стране!
Сколько лет после рабства, а ещё встречается расизм,
Во время войны процветали антисемитизм, и страшный фашизм!
Надо помнить страшные годы Второй мировой войны,
И защитили мир, но непомерной потребовали цены!
Сегодня не дать разгореться новой коричневой чуме,
У нас на Родине и купировать это, конечно же, из вне!
Нельзя допустить решение проблем огнём и войной,
Надо помнить миру, какой досталась победа ценой!
Вся Европа была в гитлеровском страшном огне,
Не было просвета в этой мрачной темноте!
Рабство давно уже в мире прекратилось по книгам,
Но сейчас эта волна с новой силой по Европе прокатилась!
Миллионы евреев замучены были в адских концлагерях,
На поле брани погибли, в лесу и расстреляны в полях!
Отмечать надо международный день по борьбе с фашизмом,
Сказать твёрдое нет расизму и, обязательно антисемитизму!
Стихи: Поздравик
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