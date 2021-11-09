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С днем отрядов милиции спецназа! 9 ноября самые смелые открытки для профессионалов-героев своего дела

1:15:4511/9/2021,Поздравляем!
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В 2002 году отряды СОБР были преобразованы в ОМСН (Отряд Милиции Специального Назначения) 9 ноября 1978 года. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций было создано подразделение специального назначения — первый милицейский спецназ.

С днем отрядов милиции спецназа!

Вас боятся, это правда.
И даем мы вам награду.
День спецназа — это сила.
Вечно нами вы любимы.
И гордиться мы смогли.
Это наши мужики!
Смелы, крепки и разумны.
Не кидаются бездумно.
Мы вас ценим, обожаем,
Также очень уважаем.
Вас целуем крепко-крепко.
И конечно, очень метко.

***

Вам — лучшим среди равных,
Кто на плечи возложил погоны,
Вам — всем героям славным
Значимых боев и обороны,
Вам — готовым следовать приказу
Жизнь отдать свою на поле бранном,
Вам — всему российскому спецназу
В праздник говорим мы лишь о главном:
Что за свой покой, надежную защиту,
Смех детей под небом голубым
Мы сегодня армии элиту,
Наш спецназ, за все благодарим!

С днем отрядов милиции спецназа!

Вам Бог, как всем, с рожденья дал
Честь, разум, душу и свободу.
Одно могу лишь пожелать —
Служить не власти, а народу!

На первом месте — честь мундира,
А не приказы командира.
И мужество, любовь к Отчизне
Не звук пустой — а дело жизни.

***

Ответственность и гордость, Мужество и честь, Характер, сила, твердость В людях этих есть.

Спецназ не отдыхает
Нигде и никогда,
Он всех нас охраняет
От злобного врага.

Если кто посмеет
На Родину напасть,
В секунду пожалеет —
Не козырь его масть.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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