9 ноября - День дарения огня семи греющим свечкам: согрей теплой открыткой свою подругу и друга

Замечательная свечка
Интерьер украсит твой
И согреет каждый вечер
Своей мягкой теплотой.
Скромным, ласковым сияньем
Сердцу принесёт покой,
Если вдруг тоскливо станет,
Свечка исцелит настрой!
Вот, свеча тебе в подарок,
Зажигай ее скорей,
Станет с ней тебе уютней,
И приятней, и теплей.
Символом добра и света
Пусть она всегда горит,
Пламя пусть лишь согревает,
Не дымит и не искрит.
Пусть романтикой наполнит
Эта свечка вашу жизнь,
Чтобы было, что припомнить,
Чтобы только ух! — держись!
Чтоб вы всех вокруг согрели Огоньком души своей, И конечно, в самом деле, Жизнь настала веселей!