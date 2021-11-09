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9 ноября - День дарения огня семи греющим свечкам: согрей теплой открыткой свою подругу и друга

2:15:5311/9/2021
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День дарения огня семи греющим свечкам. В результате крупнейшей в истории аварии в системе электроснабжения семь северо-восточных штатов США и провинция Онтарио в Канаде погружаются в ночь с 9 на 10 ноября в темноту.

День дарения огня семи греющим свечкам

Замечательная свечка
Интерьер украсит твой
И согреет каждый вечер
Своей мягкой теплотой.

Скромным, ласковым сияньем
Сердцу принесёт покой,
Если вдруг тоскливо станет,
Свечка исцелит настрой!

День дарения огня семи греющим свечкам

Вот, свеча тебе в подарок,
Зажигай ее скорей,
Станет с ней тебе уютней,
И приятней, и теплей.

Символом добра и света
Пусть она всегда горит,
Пламя пусть лишь согревает,
Не дымит и не искрит.

День дарения огня семи греющим свечкам

Пусть романтикой наполнит
Эта свечка вашу жизнь,
Чтобы было, что припомнить,
Чтобы только ух! — держись!

Чтоб вы всех вокруг согрели Огоньком души своей, И конечно, в самом деле, Жизнь настала веселей!

Открытки: Pixabay
Стихи: Поздравок

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