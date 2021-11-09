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Почему богиня судьбы Макошь - единственное женское божество, чей идол стоял в Киеве на вершине холма рядом с Перуном и Велесом

3:00:0511/9/2021,София Мальцева
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Самое интересное, что наследие богини Макошь не забыто даже сегодня.

Богиня Макошь покровительствует над всеми женщинами, над плодородием и рукоделием. Фото:Vedmochka.net

10 ноября праздник единственной богини на Руси Макоши. Ее изображают с мячом в руках с двумя дочерьми — Долей и Недолей. Макошь главная среди них, и считается прядильщицей судьбы. Согласно древнеславянским верованиям, если человек ведет праведную жизнь, то Макошь посылает ему одну из них. К хорошему человеку придет Доля, к плохому - Недоля.

Богиня Макошь покровительствует над всеми женщинами, над плодородием и рукоделием. Незамужние девушки просят ее прислать жениха А. женатые просят ее об отношениях с мужем, легких родах и, чтобы дети не болели. Также именно Макошу просили о хорошем урожае. Она также покровительствовала богатству в доме.

Макоше славяне поклонялись больше, чем всем остальным Богиням. В Киеве ее идол располагался рядом с Перуном и Велесом. Для ее изготовления брали женские породы древесины. Самой используемой была осина. В то же время Богиня показана в образе простой женщины с длинными и сильными руками, которая держит в руках веретено. Считалось, что с его помощью, она плетет судьбы людей.

Самое интересное, что наследие богини Макошь не забыто даже сегодня. Например, существует 12 законов, которые велела людям соблюдать. Например: не оправдывайтесь, не завидуйте, не перекладывайте свою ответственность на других людей, не выполняйте чужую работу, не бойтесь поражений и остальное.

В славянской мифологии она наделена многими мужскими качествами: сила и непостоянство характера, мужество, выносливость, умение бороться за свое счастье. Однако все это спокойно сочетается в ней с обычными женскими чертами - хозяйственностью, любовью к чистоте и порядку, готовке и труду.

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традицииБогиня Макошдревнеславянская мифология
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