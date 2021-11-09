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Тосты на Новый 2022 год: все про год Тигра

9:15:4411/8/2021
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Любое шумное застолье не обходится без тостов, которые задают настроение проходящего праздничного вечера.

Тосты являются неотъемлемым атрибутом каждой новогодней вечеринки. Фото: Pixabay.com
Тосты являются неотъемлемым атрибутом каждой новогодней вечеринки. Фото: Pixabay.com

Новый год не за горами. Уже во многих магазинах можно встретить праздничную атрибутику, а информация о предстоящем году все больше интересует людей. Новый 2022 год будет проходить под покровительством Водяного Тигра. Тигр является третьим знаком в восточном гороскопе и означает упорство, смелость, свободолюбивость и мудрость.
Предстоящий 2022 год подходит масштабным переменам и реализации давно задуманных дел. Можно без страха сменить место работы, если вы очень давно этого хотели, а также кардинально изменить область деятельности, которой вы занимались долгое время. Пробуйте новое, рискуйте и получайте удовольствие, не боясь совершить ошибку.

Лучше год Тигра встречать дома или в гостях, в компании хорошо знакомых людей, однако стоит избегать шумных и людных вечеринок, поскольку чрезмерная активность в жилом помещении может спугнуть дух хищника, являющегося одиночкой по своей натуре.

Если вы уже начали обдумывать, как украсить праздничный стол и что на него поставить, то сразу же остановите свое внимание на белоснежных скатертях с золотистой или серебряной вышивкой. Тигр очень любит эти цвета, к тому же они негласно придают оформлению немного невычурной роскоши. Салфетки и аксессуары на новогоднем столе лучше выдержать в любимых символом года цветах, например, лазурном или синем. Если вы употребляете во время праздника алкогольные напитки, то специалисты рекомендуют не покупать дешевые вина и шампанское к событию. Такой шаг может не понравиться Тигру, из-за чего он может начать настороженно к вам относиться.

За столом, где имеется алкоголь, есть место и тостам. Мы подготовили вам несколько самых хороших тостов для новогодней ночи 2022.

Тост на Новый 2022 год
Тост на Новый 2022 год

Тост на Новый 2022 год
Тост на Новый 2022 год

Тост на Новый 2022 год
Тост на Новый 2022 год

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новый годтостывсе о годе тигра
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