Тосты на Новый 2022 год: все про год Тигра

Новый год не за горами. Уже во многих магазинах можно встретить праздничную атрибутику, а информация о предстоящем году все больше интересует людей. Новый 2022 год будет проходить под покровительством Водяного Тигра. Тигр является третьим знаком в восточном гороскопе и означает упорство, смелость, свободолюбивость и мудрость.
Предстоящий 2022 год подходит масштабным переменам и реализации давно задуманных дел. Можно без страха сменить место работы, если вы очень давно этого хотели, а также кардинально изменить область деятельности, которой вы занимались долгое время. Пробуйте новое, рискуйте и получайте удовольствие, не боясь совершить ошибку.
Лучше год Тигра встречать дома или в гостях, в компании хорошо знакомых людей, однако стоит избегать шумных и людных вечеринок, поскольку чрезмерная активность в жилом помещении может спугнуть дух хищника, являющегося одиночкой по своей натуре.
Если вы уже начали обдумывать, как украсить праздничный стол и что на него поставить, то сразу же остановите свое внимание на белоснежных скатертях с золотистой или серебряной вышивкой. Тигр очень любит эти цвета, к тому же они негласно придают оформлению немного невычурной роскоши. Салфетки и аксессуары на новогоднем столе лучше выдержать в любимых символом года цветах, например, лазурном или синем. Если вы употребляете во время праздника алкогольные напитки, то специалисты рекомендуют не покупать дешевые вина и шампанское к событию. Такой шаг может не понравиться Тигру, из-за чего он может начать настороженно к вам относиться.
За столом, где имеется алкоголь, есть место и тостам. Мы подготовили вам несколько самых хороших тостов для новогодней ночи 2022.