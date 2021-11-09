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Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:2611/8/2021
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Согласно народным традициям, в этот день давали обеты – обещания сделать какое-либо дело за одну ночь.

Собака уличного содержания весь день ходит сонная – к ненастью. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 9 ноября 2021 года

Мученика Нестора Солунского
Преподобных Нестора Летописца, Печерского и Нестора, Некнижного, Печерского
Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском

Народные праздники и приметы

Зарок на Параскеву
Этот день является кануном дня великомученицы Праскевы. Согласно народным традициям, в этот день давали обеты – обещания сделать какое-либо дело за одну ночь. Считалось, что, тех, кто успевал закончить обещанное до утра, святая одаривала исполнением желания, здоровьем и благополучием. Женщины в эту ночь начинали такать покрывала для икон.

Если утром в этот день стелился туман, то люди ждали оттепели. А иней на ветках предвещал приближение холодов.

Приметы

В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы ветра, дующего в одном направлении, – к осадкам.
Примечают, какова погода в ноябре, таков и май.
После очень сильной измороси ожидай оттепель.
Собака уличного содержания весь день ходит сонная – к ненастью.
Если выполнить обещание, данное в этот день – все плохое уйдет.

Источник: my-calend.com

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