Какой сегодня церковный праздник 9 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 ноября 2021 годаМученика Нестора Солунского
Преподобных Нестора Летописца, Печерского и Нестора, Некнижного, Печерского
Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском
Народные праздники и приметыЗарок на Параскеву
Этот день является кануном дня великомученицы Праскевы. Согласно народным традициям, в этот день давали обеты – обещания сделать какое-либо дело за одну ночь. Считалось, что, тех, кто успевал закончить обещанное до утра, святая одаривала исполнением желания, здоровьем и благополучием. Женщины в эту ночь начинали такать покрывала для икон.
Если утром в этот день стелился туман, то люди ждали оттепели. А иней на ветках предвещал приближение холодов.
ПриметыВ течение нескольких дней происходит резкое изменение силы ветра, дующего в одном направлении, – к осадкам.
Примечают, какова погода в ноябре, таков и май.
После очень сильной измороси ожидай оттепель.
Собака уличного содержания весь день ходит сонная – к ненастью.
Если выполнить обещание, данное в этот день – все плохое уйдет.
Источник: my-calend.com