«На деревьях была кровь, а голова отлетела на несколько метров»: В Бердске 28 лет назад пасынок убил махечу ради квартиры по дороге в суд. Как это было, рассказали очевидцы

Эта история произошла в Бердске больше четверти века назад, однако по сей день вызывает мурашки у тех, кто ее вспоминает. Это был обычный майский день: кто-то был на работе, кто-то на учебе, а один человек готовил настоящий план теракта. Да, вы не ослышались, 11 мая в Бердске на центральной улице Ленина прогремел мощный взрыв, который унес жизни нескольких человек: самого смертника и двух сестер. Еще более сотни отделались испугом.
Тогда все подумали, что это - теракт, однако позже полиция озвучила - все на почве бытового конфликта. По версии следствия, Юрий Павлов, именно так звали смертника, шел в суд с рюкзаком со взрывчаткой. Причина такого поступка оказалась до безумия проста: Юрий хотел помочь своему другу избавиться от мачехи за то, что та хотела отсудить у Владимира Петухова отцовскую квартиру. У мужчин был план: Павлов должен был прийти с самодельной бомбой, которую изготовил как раз-таки Петухов - пасынок, в суд и там ее взорвать. Но рюкзачок смерти Павлов не донес, впрочем, заказчик своей цели достиг: когда бомба взорвалась, мимо проходили две женщины - мачеха Владимира Петухова Валентина и её сестра Раиса. Смертника разорвало на мелкие кусочки, а вот женщины скончались через несколько часов в больнице.
«Хорошие люди, только квартирный вопрос всех портит»: как дележка наследства стала причиной ужасной трагедииНо вернемся во время, когда ни Петухов, ни Павлов еще не придумали коварного плана. Известно, все началось после смерти отца Петухова. Мачеха Валентина решила выселить пасынка из трехкомнатной квартиры в однушку, однако такой расклад пасынка не устроил. Тогда он решил просто убить Валентину, о чем и сообщил другу - Юрию Павлову.
Петухов все продумал: взял в Академгородке некий сложный аппарат - бомбу для облучения неприятелей. Якобы достаточно подойти к врагу направить на него аппарат и нажать кнопку. Человек заболеет и умрет от опасного облучения. Павлов решил друга поддержать, чтобы тот простил ему большой долг в восемьдесят тысяч рублей и согласился пойти на жертвы, неизвестно, знал ли Павлов о том, что его поход был без возврата.
«На ветках была кровь, а оторванную голову откатило на несколько метров»: как 11 мая помнят бердчане«Курьер.Среда» пообщался с теми, кто в тот злополучный день оказался очевидцем того страшного зрелища в центре Бердска. В 1993 году Елене было 10 лет, но 11 мая девочка Лена запомнила на всю жизнь.
- Я безумно помню этот день, как вчера. Тётя моя жила тогда в общежитии дома №17 по ул. Герцена. Было мне тогда 10 лет, сестрёнке моей 3 годика, собирались мы тогда в парк, на каруселях покататься. И уже на выходе прогремел этот взрыв. Конечно, тогда мы еще не понимали, что происходит. Но мы пошли все-таки в парк, помню звук сирен скорой помощи и пожарок. В парк мы так и не попали. В тот день нас остановили сотрудники ППС и отправили по домам, - рассказала бердчанка 8 ноября.
А после трагедии, рассказывает Елена, на место, где Павлов совершил акт возмездия, много лет приходили дети посмотреть на последствия, которых осталось предостаточно.
- После этого взрыва на асфальте остались ямки, им много лет. Пятна крови тоже долго были. Я потом уехала из города, мне уже 38 лет. Тогда много это кто обсуждал, знаю, что шел мужчина с чемоданчиком. Тогда за терроризм это не приняли, - делится Елена.
А вот бердчанин Александр - житель дома по ул. Ленина, где все произошло, рассказал «Курьер.Среда» свои впечатления о том страшном событии.
- Это было около моего дома. Мы вечером туда с друзьями ходили смотреть. Там уже более-менее убрано было, хотя кровь была и на асфальте, и на стене Почты. На ветках тополя тоже кровь. Там, говорят, голова отлетела взрывника метров на 5-6. В асфальте много лет потом ямки от осколков оставались. На самом деле, это ж понятно, что «бытовуха» была. Вообще, меня, этот с бомбой в портфеле особо не произвел впечатления, - вспоминает Александр.
Известно, осколками и взрывной волной были выбиты окна и витрины в окрестных домах и магазинах. Проведенная следствием взрывотехническая экспертиза, в ходе которой было взорвано аналогичное устройство, показала, что его осколки разлетелись на расстояние до 1 километра. Вот что рассказывают бердчане в соцсетях про 11 мая 1993 года.
- Помню в школе как раз на уроках сидели, услышали взрыв. Побежали после уроков смотреть. Стояли около бывшего узла связи, а рядом валялся кусок человеческого лба с волосами. И на тополе висели куски мяса. Запомнил на всю жизнь, - поделился местный житель воспоминаниями в соцсетях.
- Да, я помню этот день, мы с подружкой, а нам по 14-15 лет было, в ЦУМе были, взрыв был такой мощности, что ЦУМ вздрогнул. Это все произошло между почтой и Бердскпромстроем. Вся доска почёта была забрызгана кровью и останками. На другой стороне улицы лежала оторванная нога, - делится другая бердчанка.
Заказчика громкого убийства поймали практически сразу. За организацию этого преступления Новосибирский облсуд приговорил Петухова к 15 годам лишения свободы. Неизвестно, вернулся ли мужчина в родной Бердск и отвоеванную кровью трешку. Но 11 мая 1993 можно смело назвать днем рождения нескольких десятков жителей ул. Ленина.
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Вовка Петухов умер в заключении.